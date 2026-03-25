Onur Talay kimdir, nereli, evli mi? Gözaltına alınan Onur Talay ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlülere yönelik uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı soruşturması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında Onur Talay’ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Peki, gözaltına alınan Onur Talay kimdir, nereli, kaç yaşında? Gözaltına alınan Onur Talay ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgiler.

ONUR TALAY KİMDİR?

1983 doğumlu olan Onur Talay, Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından Talay Logistics ve Sarp İntermodal’ın kurucu ortağı ve CEO’sudur. Lojistik sektöründe 15 yılı aşkın bir süredir aktif olarak faaliyet gösteren Talay, özellikle intermodal taşımacılık alanındaki başarılarıyla tanınıyor.

Sektördeki profesyonel kariyerine ek olarak, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bu görev, Talay’ın lojistik sektöründeki etkisini ve vizyonunu uluslararası boyutta da gösteriyor.

Ayrıca, kariyerinin farklı bir yönü olarak Bodrum FK’da Basın İlişkileri Sorumlusu olarak da görev almıştır. Bu deneyim, onun medya ve iletişim alanındaki yetkinliğini de gözler önüne sermektedir.

ONUR TALAY KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Onur Talay, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ONUR TALAY NERELİ?

Onur Talay, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatına da İstanbul’da başlayan Talay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuştur. İstanbul doğumlu ve yetişmiş olması, onun Türkiye’nin lojistik merkezi olan şehirde sektörel bağlantılar kurmasını kolaylaştırmıştır.

ONUR TALAY EVLİ Mİ?

Kişisel yaşamında da oldukça düzenli bir hayata sahip olan Onur Talay, evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖZALTINA ALINAN ONUR TALAY NE İŞ YAPIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Talay, uyuşturucu madde kullanımı veya temini iddiaları çerçevesinde gözaltına alınmıştır.

