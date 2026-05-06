Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında, nereli?

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve eski modeldir. 2016 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak adını duyurmuş, ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

ONUR SEYİT YARAN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Onur Seyit Yaran, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ONUR SEYİT YARAN NERELİ?

İstanbul’da doğan oyuncu aslen Ordu’ludur.

ONUR SEYİT YARAN’IN KARİYERİ

Modellik kariyerine Best Model of Turkey birinciliği ile başlayan Yaran, Türkiye’yi Best Model of World yarışmasında temsil etti. Oyunculuğa Kalk Gidelim dizisiyle başladı, ardından Vuslat dizisinde rol aldı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını ise Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle yaptı.

2024 yılında Yan Oda dizisinde başrol oynayan Yaran, sinema alanında da yer alarak Aşkın Yüzü filminde başrol üstlendi. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan oyuncu, özellikle Altın Kelebek ve GQ Men of the Year gibi prestijli organizasyonlarda aldığı ödüllerle dikkat çekti.