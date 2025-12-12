Onur Güvenatam kimdir? Onur Güvenatam kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönem televizyon projelerinin arkasındaki gizemli güç… Adı, hazırladığı yapımlarla zaten çoktan sektörün merkezine yerleşmişti; şimdi ise özel hayatına dair söylentilerle manşetlerden düşmüyor. Kamera önündeki yıldızları parlatan bu ismin kim olduğu, kariyerindeki yükselişin ardında ne bulunduğu ve hakkında neden bu kadar konuşulduğu ise büyük bir merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ONUR GÜVENATAM KİMDİR?

Onur Güvenatam, son yıllarda Türk televizyon ve dijital platform dünyasının en dikkat çeken yapımcılarından biridir. Kurucusu olduğu OGM Pictures ile yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ilgi gören projelere imza atan Güvenatam; güçlü hikâye kurguları, karakter odaklı yapımları ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle tanınır. Birçok ödüllü işte yapımcı kimliğiyle yer alan Güvenatam, sektörde vizyoner yaklaşımıyla öne çıkmayı sürdürmektedir.

ONUR GÜVENATAM KAÇ YAŞINDA?

Onur Güvenatam'ın doğum yılı kaynaklarda tam netlik kazanmamış olsa da yapımcı 40 yaş civarında olup, uzun yıllardır aktif şekilde yapımcılık kariyerini sürdürmektedir. Genç yaşına rağmen pek çok büyük projenin arkasındaki isim olması, onu sektörün "en etkili yaratıcıları" arasına taşımıştır.

ONUR GÜVENATAM NERELİ?

Başarılı yapımcının Ankara doğumlu olduğu biliniyor. Eğitim hayatının ardından medya sektöründe kariyerine İstanbul'da devam eden Güvenatam, ulusal ve uluslararası pek çok yapım şirketi ve platformla iş birliği yaparak geniş bir çalışma ağı oluşturmuştur.

ONUR GÜVENATAM'IN KARİYERİ

Onur Güvenatam'ın kariyeri, Türk dizi ve film sektörüne damga vuran projelerle şekillenmiştir. İlk yıllarında çeşitli yapım şirketlerinde görev aldıktan sonra 2019 yılında OGM Pictures'ı kurarak kendi yaratıcı yolculuğunu başlattı. Bu tarihten itibaren:

Masumlar Apartmanı,

Camdaki Kız,

Kırmızı Oda,

İstanbullu Gelin,

Vatanım Sensin,

Netflix yapımları Atiye ve Zeytin Ağacı

gibi hem Türkiye'de milyonlarca izleyiciye ulaşan hem de uluslararası pazarda ses getiren projelere imza attı.

Dram türündeki başarısı kadar dijital platformlara özel içerik üretimiyle de dikkat çeken Güvenatam, global pazardaki etkisi sayesinde uluslararası televizyon akademilerine kabul edilerek Türkiye'yi temsil eden önemli isimler arasında yer almıştır.