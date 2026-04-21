Türkiye’de özel havacılığın gelişim sürecinde önemli bir yer edinen Onur Air, 30 yılı aşkın faaliyetinin ardından resmen iflas ederek sektörde bir dönemin kapanışını simgeledi. 1992 yılında kurulan şirket, özellikle 2000’li yılların başından itibaren büyüme ivmesi yakalayarak geniş uçuş ağı ve güçlü filosuyla dikkat çekmişti. Peki, Onur Air kimin? Onur Air iflas mı etti, neden iflas etti? Detaylar...

ONUR AIR KİMİN?

Onur Air, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren bir özel havayolu şirketiydi. Kamuya açık bilgilere göre şirketin hisseleri Türk yatırımcılara aitti ve herhangi bir yabancı ortaklık yapısı bulunmuyordu. Yönetim ve operasyonel süreçler de yine Türkiye merkezli olarak yürütülüyordu.

Kurulduğu günden itibaren bağımsız bir yapı sergileyen şirket, özellikle Türkiye’de özel havacılık sektörünün gelişiminde öncü aktörlerden biri olarak öne çıktı. 2003 yılında iç hat uçuşlarının özel sektöre açılmasıyla birlikte büyümesini hızlandıran Onur Air, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.

Bir dönem:

29 uçaktan oluşan Airbus filosu

1.600’ü aşkın çalışan

25 ülkede 120’den fazla destinasyon

ile faaliyet gösteren şirket, sektörün dikkat çeken oyuncularından biri haline gelmişti.

ONUR AIR İFLAS MI ETTİ, NEDEN İFLAS ETTİ?

Evet, Onur Air’in iflası mahkeme kararıyla resmiyet kazanmıştır. Süreç, birkaç yıl öncesine dayanan finansal zorlukların ardından hukuki aşamaya taşınmış ve nihai karar 16 Nisan 2026 tarihinde verilmiştir.

Pandemi süreci, havacılık sektöründe küresel ölçekte ciddi daralmaya neden olurken, Onur Air de bu dalgadan doğrudan etkilendi. 2021 yılında operasyonlarını tamamen askıya alan şirket, bu süreçte faaliyetlerini yeniden başlatmak için çeşitli finansal çözümler arasa da, ekonomik koşullar operasyonel dönüşe izin vermedi.

İflas sürecine ilişkin önemli gelişmeler şu şekilde ilerledi:

Daha önce verilen iflas kararı istinaf mahkemesi tarafından bozuldu

Dosya yeniden değerlendirilmek üzere Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderildi

Mahkeme, dosyayı tekrar inceleyerek nihai kararını verdi

16 Nisan 2026 itibarıyla iflas resmen tescil edildi

Bu karar doğrultusunda, Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçle birlikte şirketin hukuki statüsü netlik kazandı.