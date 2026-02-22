Haberler

Onuachu golü ofsayt mı, Gaziantep FK Trabzonspor maçında Onuachu golünde Muçi ofsaytta mı?

Onuachu golü ofsayt mı, Gaziantep FK Trabzonspor maçında Onuachu golünde Muçi ofsaytta mı?
Güncelleme:
Gaziantep FK Trabzonspor maçında atılan gol sonrası büyük tartışma yaşandı. Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun ağlara gönderdiği top sonrası "Onuachu golü ofsayt mı?" sorusu gündeme gelirken, pozisyon öncesinde Ernest Muçi'nin ofsayt pozisyonunda olup olmadığı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. VAR incelemesi ve hakem kararı sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada kritik bir an yaşandı. Onuachu'nun attığı gol sonrası "Gaziantep FK Trabzonspor maçında Onuachu golünde Muçi ofsaytta mı?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Tartışmalı pozisyon, maçın sonucuna etki edip etmediği yönüyle dikkat çekti.

ONUACHU'NUN GOLÜ NASIL GELDİ?

Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına yapılan ortada top,Onuachu'nun önünde kaldı. Nijeryalı golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken, gol geçerli sayıldı ve gözler hemen pozisyon öncesine çevrildi.

POZİSYON FUTBOL GÜNDEMİNDE

Onuachu'nun golü, maçın önüne geçen bir VAR tartışması yaratırken, karar günün en çok konuşulan hakem kararları arasına girdi. Özellikle sosyal medyada pozisyonun farklı açılardan paylaşılan görüntüleri tartışmayı daha da büyüttü.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Deniz Ateş Bitnel pozisyon ile ilgili şu yorumu yaptı:

Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu 2.golde , kalecinin önünde sıçrayan oyuncunun kaleciye herhangi bir etkisi var mı? Kaleci pozisyonun başından sona kadar topu görüyor ve o bölüme atlıyor.! Bence gol verilmesi doğru karar …!!!

