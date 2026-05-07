Önder Özen Beşiktaş'a mı geliyor? Önder Özen kimdir, hangi takımlı?

ÖNDER ÖZEN BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Önder Özen’in Beşiktaş ile ilişkisi, özellikle 2013 yılında kulübün futbol yapılanması içinde üstlendiği görevle futbol kamuoyunun gündemine gelmiştir. Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, 22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği basın toplantısında Önder Özen’in kulübün yeni futbol direktörü olduğunu açıklamıştır. Bu açıklama, Beşiktaş’ın sportif organizasyonunu yeniden yapılandırma sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmiştir.

22 Mart 2013 tarihinde Beşiktaş’taki tanıtım sürecinde Önder Özen, futbol anlayışına dair yaklaşımını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu dönemde ortaya koyduğu yönetim modeli, oyuncu grubunu üç farklı kategoriye ayıran bir yapı üzerine kurulmuştur. Buna göre; ilk grup uluslararası tecrübeye sahip, şampiyonluk yaşamış oyunculardan; ikinci grup yerli, mücadele gücü yüksek ve takım oyununa yatkın isimlerden; üçüncü grup ise genç, gelişime açık ve disiplinli futbolculardan oluşmaktadır.

ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

Önder Özen (17 Ekim 1969, Eskişehir), Türk futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbol kariyerinin ardından antrenörlük alanına yönelmiş ve teknik ekiplerde çeşitli görevler üstlenmiştir. 1997 yılında antrenörlük lisansını alarak profesyonel teknik adamlık kariyerine resmî olarak adım atmıştır.

Ocak 2002 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe ve Fenerbahçe Gençlik Akademisi bünyesinde görev yapmıştır. Bu süreçte antrenör yardımcılığı ve maç analistliği gibi teknik rollerde bulunarak kulübün futbol organizasyonuna katkı sağlamıştır.

2009-2010 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü’nü teknik direktör olarak çalıştırmıştır. Daha sonra 2012 yılında NTV Spor bünyesinde yorumcu olarak futbol analizleri yapmaya başlamıştır.

Önder Özen’in futbolculuk geçmişi kadar teknik adamlık kariyeri de Türk futbolunda farklı görev tanımlarıyla şekillenmiştir. Özellikle analiz ve futbol aklı üzerine kurulu yaklaşımı, kariyerinin öne çıkan yönleri arasında yer almaktadır.

ÖNDER ÖZEN HANGİ TAKIMLI?

Önder Özen’in futbol kariyer geçmişi incelendiğinde en uzun süreli profesyonel bağının Fenerbahçe ile olduğu görülmektedir. 2002-2008 yılları arasında kulübün hem A takım organizasyonunda hem de gençlik akademisinde görev alması, futbol kamuoyunda onun Fenerbahçe ile özdeşleşmesine neden olmuştur.