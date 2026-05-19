“Önder Özen Beşiktaş teknik direktörü mü oldu?” sorusu, sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı tartışılırken, Önder Özen isminin gündeme gelmesi taraftarlar arasında büyük merak oluşturdu. Kulüpten gelecek resmi duyuru ise sürecin netleşmesi açısından kritik önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN ÖNDER ÖZEN HAMLESİ! TECRÜBELİ İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş yönetiminin, daha önce hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevi yapan spor yorumcusu Önder Özen ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. A Spor’un geçtiği habere göre siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli isimle yeniden çalışma kararı aldı. Bu gelişme Beşiktaş camiasında büyük yankı uyandırdı.

ÖNDER ÖZEN BEŞİKTAŞ’A İKİNCİ KEZ DÖNÜYOR

Habere göre Önder Özen, ikinci kez Beşiktaş’ta görev alacak. Özen daha önce Fikret Orman döneminde 2013-2014 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte sportif direktörlük görevini üstlenmişti. Bu geri dönüş iddiası taraftarlar arasında heyecan yaratırken, resmi açıklama bekleniyor.

ÖNDER ÖZEN’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Önder Özen, Vole YouTube kanalında yaptığı açıklamada Beşiktaş’tan bir telefon aldığını doğruladı. Özen, “Beşiktaş’tan dün akşam saatlerinde bir telefon geldi. Bekleyip göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar.” ifadelerini kullandı.

“ASLOLAN BEŞİKTAŞ’TIR” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli futbol adamı açıklamasında Beşiktaş’a olan bağlılığını da vurguladı. Özen, “Aslolan kulüplerdir, şahıslar değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım yüksektir. Saygım ve minnettarlığım da yüksektir.” diyerek kulübe olan saygısını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ CAMİASINDA YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Önder Özen isminin yeniden gündeme gelmesi, Beşiktaş taraftarları arasında yeni bir yapılanma beklentisini de beraberinde getirdi. Yönetimin nasıl bir görev tanımıyla ilerleyeceği merak edilirken, kulüpten gelecek resmi açıklama kritik önem taşıyor.