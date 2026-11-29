Ömür Usta 10. bölüm canlı izleme linki var mı sorusunun cevabı, NOW TV'nin resmi yayın kanallarında yer alıyor. Dizi, NOW TV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanıyor ve kanalın resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Ömür Usta'nın nereden izleneceği, konusu, oyuncuları ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeler haberimizde.

ÖMÜR USTA NEREDEN İZLENİR?

Ömür Usta, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı takip etmek isteyenler yayın saatinde NOW TV'yi açabilir ya da kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilir. Yayın saatinde ekran başında olamayanlar, bölümün tamamını NOW TV'nin resmi dijital platformlarından yüksek görüntü kalitesinde sonradan izleyebilir.

ÖMÜR USTA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ömür Usta'yı güvenli ve kesintisiz izlemenin en doğru yolu, NOW TV'nin resmi canlı yayın sayfası ve uygulamasıdır. Resmi olmayan sitelerde canlı izleme linki adıyla paylaşılan bağlantılar hem düşük görüntü kalitesine hem de kişisel veri ve cihaz güvenliği açısından risklere yol açabilir. Bu nedenle dizinin yalnızca resmi platformlardan takip edilmesi öneriliyor.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tunç'un yıllar sonra yaptığı itiraf, Ömür'ü hiç beklemediği bir anda yakaladı ve geçmişte hiç konuşulmamış anılar yeniden gün yüzüne çıktı. Ailesinin huzurunu korumakta kararlı olan Ömür, tam rahatlayacağı sırada Aliş'in yaşadığı korku dolu gecenin ardındaki gerçeği öğrendi. Bu kez geri adım atmayan Ömür, Nevra ile şimdiye kadarki en sert yüzleşmesini yaşadı. Boşanma günü yaklaşırken Nevra'nın birden yumuşayan tavrı Tunç'u şaşırttı; ancak Nevra'nın mahkeme günü için bambaşka bir planı vardı.

Okulda öfkesine hâkim olamayan Mete, İpek'le yeniden karşı karşıya geldi. Büyük ikramiyenin ardından annelerinin katı tutumunu aşamayan Cüneyt, Mete ve Nazlı, Ömür'ü ikna etmenin yollarını aradı. Köşeye sıkışan Vildan'ın elindeki kozu kullanmasıyla Cüneyt, annesi ve kardeşiyle büyük bir tartışmaya girdi. Koray'ın Nazlı'nın peşini bırakmaması üzerine Halil İbrahim yeniden devreye girdi ve yıllardır içinde sakladığı duyguları Ömür'e açmaya karar verdi. Ömür, para ve sırlar yüzünden dağılmanın eşiğine gelen ailesini bir arada tutmaya çalışırken, yıllar sonra mahalleye dönen beklenmedik bir misafir tüm dengeleri sarsmaya hazırlanıyordu.