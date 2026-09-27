Ömür Usta CANLI izle! Ömür Usta 1. Bölüm SON BÖLÜM full HD canlı izleme linki var mı?

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ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Dizi, eşi tarafından terk edildikten sonra hayatını oto sanayide ustalık yaparak kazanmaya başlayan Ömür'ün hikâyesini anlatıyor. Ömür'ün tek hedefi, çocuklarına başı dik yaşayabilecekleri bir gelecek hazırlamaktır. Ancak bu hedef, tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kurtulma arzusuyla zorlu bir sınava dönüşür.

Mete, içinde büyüdüğü hayattan utanmaktadır ve varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e âşık olur. Gerçek kimliğini gizleyen genç adam, iki farklı dünya arasında sıkışan bir hayat sürmeye başlar. Ömür'ün kurduğu düzeni sarsan tek şey Mete'nin yalanları değildir. Büyük oğlu Cüneyt'in içine düştüğü tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın yalnız başına göğüslemek zorunda kaldığı sürpriz gerçekler de aileyi derinden etkileyecektir.

ÖMÜR İLE TUNÇ'UN YOLLARI KESİŞİYOR

Hikâyenin diğer tarafında İpek'in nüfuzlu ve zengin babası Tunç yer alıyor. Yıllar sonra Ömür ile Tunç'un beklenmedik şekilde yeniden karşılaşması, yoksul bir mahalle ile göz alıcı bir dünyayı birbirine bağlayacak. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz görüntüsünü ve sosyetedeki itibarını korumak için her yolu deneyen hırslı ve kontrolcü Nevra'nın düzenini de tehlikeye sokacak.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Nurgül Yeşilçay

• Bülent İnal

• Gonca Vuslateri

• Enes Koçak

• İbrahim Selim

• Gülçin Kültür Şahin

• Pınar Çağlar Gençtürk

• Sude Zülal Güler

• Zerrin Sümer

Güçlü kadrosu ve aile, sınıf farkı ve yalanlar üzerine kurulu dramatik hikâyesiyle Ömür Usta, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin yeni bölümlerini NOW TV'den takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kocası tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün hayattaki tek gayesi, çocuklarına onurlu bir gelecek sunmaktır. Ömür'ün verdiği bu yaşam mücadelesi, tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma hırsıyla büyük bir sınava dönüşür. Yoksul hayatından utanan ve gösterişli bir ailenin kızı olan İpek’e âşık olan Mete, gerçek kimliğini saklayarak çifte bir hayat yaşamaya başlar. Ömür'ün çocukları için kurduğu güvenli liman sadece Mete'nin yalanlarıyla değil, büyük oğlu Cüneyt'in sürüklendiği karanlık çıkmazlar ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kalacağı beklenmedik gerçeklerle de temelinden sarsılacaktır. Diğer yanda ise, İpek'in güçlü ve varlıklı babası Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra sürpriz bir şekilde kesişen yolları, yoksul bir mahalle ile ışıltılı bir dünyanın kaderini birbirine bağlayacaktır. Fakat bu beklenmedik karşılaşma, ailesinin kusursuz imajını ve cemiyet hayatındaki itibarını korumak için her şeyi göze alabilen, hırslı ve kontrolcü Nevra'nın kurduğu düzeni de büyük bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır.