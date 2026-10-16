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Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026 sabahı İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sarıgül'ün gözaltına alınmasıyla birlikte hayatı, kariyeri ve özel yaşamı da merak konusu oldu. Peki, Ömer Sarıgül kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Ömer Sarıgül'ün hayatı ve gözaltı sürecine ilişkin ayrıntılar.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OĞLU ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Ömer Sarıgül, iş dünyasında ve spor yönetiminde görev alan bir iş insanıdır. 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile siyasetçi Aylin Kotil'in oğludur. Mimarlık eğitimi alan Sarıgül, kariyerini turizm, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında sürdürdü.

İş hayatındaki faaliyetlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda da görev alan Ömer Sarıgül, kulübün voleybol şubelerinden sorumlu isimler arasında bulunuyor. Sarıgül, ticari faaliyetleri ve spor yönetimindeki görevlerinin yanı sıra ailesiyle ilgili gelişmelerle de kamuoyunun gündemine geliyor.

16 Ekim 2026 sabahında gözaltına alınması, Ömer Sarıgül'ün hayatına ve kariyerine ilişkin bilgilerin yeniden araştırılmasına neden oldu.

ÖMER SARIGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Ömer Sarıgül, turizm, inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi biyografisinde yer alan bilgilere göre ticari faaliyetlerine 2015 yılında başlayan Sarıgül, aynı yıl turizm sektöründe çalışmaya başladı. 2019 yılından itibaren ise gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket faaliyet raporunda, İstanbul'da inşaat, emlak ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ansa Otelcilik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak tanımlanıyor.

Sarıgül, iş dünyasındaki görevlerinin yanı sıra 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (1905 GSYİAD) de görev aldı. 2022 yılında üye olduğu dernekte yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEKİ GÖREVİ

Ömer Sarıgül, ticari faaliyetlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kulübün 2026 yılında açıkladığı şube, tesis ve birimlerdeki görev dağılımında Sarıgül, voleybol şubelerinden sorumlu isimler arasında yer aldı.

Sarıgül, 9 Ekim 2026 tarihinde Galatasaray Daikin ve Galatasaray Madeş Mobilya voleybol takımları için düzenlenen sezona başlangıç yemeğine de katıldı. Böylece iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanında kulüp yönetimindeki sorumluluklarını da sürdürüyor.

Kamuya açık kaynaklarda Sarıgül'e ait yeni bir ticari projenin ayrıntısı yer almıyor.

ÖMER SARIGÜL KAÇ YAŞINDA?

Ömer Sarıgül, 15 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. 16 Ekim 2026 itibarıyla 32 yaşında olan Sarıgül, 15 Kasım 2026 tarihinde 33 yaşına girecek.

ÖMER SARIGÜL NERELİ?

Ömer Sarıgül, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul International Community School'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde aldı.

ÖMER SARIGÜL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ömer Sarıgül, 2019 yılında Revna Çakır ile evlendi. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Çiftin evliliği, 6 Nisan 2026 tarihinde anlaşmalı boşanmayla sona erdi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen boşanma duruşmasında iki çocuk için ortak velayet kararı verildi. Boşanma sürecinden önce tarafların tazminat ve nafaka talepleri de magazin gündeminde yer aldı.

Bu nedenle Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026 itibarıyla evli değildir.

ÖMER SARIGÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026 sabahı İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde gazeteci Murat Ağırel ve Sarıgül'ün annesi, siyasetçi Aylin Kotil de gözaltına alınırken kardeşi Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildi.

BirGün'ün haberinde gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre gözaltı işlemleri Mali Şube ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Murat Ağırel'in evinde arama yapıldığı ve gazetecinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Ağırel'in, fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle bir süredir ev hapsinde bulunduğu da aktarıldı.