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Genç oyuncu Ömer Nadir Civelek, yer aldığı televizyon projeleri ve ailesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Sandık Kokusu dizisinde rol alan Civelek, NOW ekranlarında yayınlanması beklenen Anne Yarısı dizisinin kadrosuna katılmasıyla yeniden merak konusu oldu. Özellikle oyuncunun annesi, eğitim hayatı, yaşı ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor. Peki, Ömer Nadir Civelek kimdir, annesi kim? Ömer Nadir Civelek kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

ÖMER NADİR CİVELEK KİMDİR?

Ömer Nadir Civelek, oyunculuk kariyerinde yer aldığı televizyon projeleriyle tanınan genç oyunculardan biridir. Koç Üniversitesinde eğitim gören Civelek, oyunculuk alanında kendisini geliştirmiştir.

Kamuoyunda hayatı ve kariyerine ilişkin sınırlı bilgi bulunan oyuncu, özellikle Sandık Kokusu dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Son olarak Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla gündeme gelmiştir.

ÖMER NADİR CİVELEK'İN ANNESİ KİM?

Ömer Nadir Civelek'in annesi, senarist Melis Civelek'tir. Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi olan Ömer Nadir Civelek, böylece televizyon dünyasında tanınan bir aileden gelmektedir.

Melis Civelek, senarist kimliğiyle bilinirken Feyza Civelek de özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınıyor.

ÖMER NADİR CİVELEK KAÇ YAŞINDA?

Ömer Nadir Civelek'in doğum tarihiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Oyuncunun 21 Mayıs doğumlu olduğu bilinse de doğum yılı ve tam doğum tarihi hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ÖMER NADİR CİVELEK NERELİ?

Ömer Nadir Civelek'in nereli olduğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ÖMER NADİR CİVELEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Civelek'in rol aldığı ve kadrosunda yer aldığı yapımlar şöyle:

Sandık Kokusu: Ömer karakterini canlandırdı.

Anne Yarısı: Dizinin kadrosuna dahil oldu.