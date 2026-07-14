Ölümcül Uçuş filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ölümcül Uçuş filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Uçuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Uçuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Uçuş konusu nedir, Ölümcül Uçuş oyuncuları kimler ve Ölümcül Uçuş özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ölümcül Uçuş, 2016 yılında çekildi ve 2017 yılında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Alex Merkin'in üstlendiği film, 88 dakikalık süresi boyunca aksiyon ve gerilimi bir an olsun düşürmüyor.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Los Angeles, California (ABD) ve çevresindeki stüdyo platolarında gerçekleştirildi. Uçak içerisinde geçen sahnelerin önemli bir bölümü ise özel olarak hazırlanan uçak kabin setlerinde çekildi. Çekimler 1 Şubat-26 Şubat 2016 tarihleri arasında tamamlandı.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, başarılı ancak kurallara uymadığı için Washington D.C.'de masa başı göreve gönderilen FBI ajanı Gretchen Blair'in hikâyesini konu alıyor. Uçağa bindikten kısa süre sonra yanındaki yolcu, uçağın kaçırılacağını söyleyerek kendisini kurtarması karşılığında milyonlarca dolar teklif eder.

Başta bu iddiaya inanmayan Blair, silahlı bir grubun uçağın kontrolünü ele geçirmesiyle kendisini ölüm kalım mücadelesinin içinde bulur. Uçakta saklanan çalıntı ganimetin peşindeki suçlularla mücadele eden FBI ajanı, hem yolcuları hem de kendi hayatını kurtarmak için zorlu bir savaşa girişir.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Denise Richards – Gretchen Blair

• Dolph Lundgren – Matthew Sharpe

• Jonathan Lipnicki – Rick

• Greer Grammer – Sadie

• Kirk Barker – Terry

• Chelsea Edmundson – Claire

• Chuck Liddell – Rawbones

• Jordi Vilasuso – Luke Byres

• John Posey – Pilot

• Tom DeNucci – Burly

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ HAKKINDA

Orijinal adı Altitude olan yapım, Alex Merkin tarafından yönetildi. Senaryosu Jesse Mittelstadt, Tyler W. Konney ve Richard Switzer imzası taşıyan film, tamamına yakını uçak içinde geçen hikâyesiyle kapalı mekân gerilimini ön plana çıkarıyor. FBI ajanı ile suçlular arasında geçen mücadele, aksiyon severlere yüksek tempolu bir seyir deneyimi sunuyor.