Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu’nun neyi oluyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu’nun neyi oluyor?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Olgun Zorlu'nun hayatı ve aile ilişkileri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Ahmet Nazif Zorlu'nun neyi oluyor? Detaylar haberimizde.

Zorlu Holding'in yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından Olgun Zorlu'nun aile bağları merak konusu oldu. Peki, Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Ahmet Nazif Zorlu ile akrabalığı ne?

OLGUN ZORLU KİMİN OĞLU, BABASI KİM?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding'in kurucularından Zeki Zorlu'nun oğludur. Zeki Zorlu, kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atan isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle Olgun Zorlu, Zorlu ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden biri olarak holding bünyesinde uzun yıllardır görev yapıyor.

OLGUN ZORLU, AHMET NAZİF ZORLU'NUN NEYİ OLUYOR?

Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun yeğenidir. Ahmet Nazif Zorlu ile Zeki Zorlu kardeş olduğu için Olgun Zorlu ile Ahmet Nazif Zorlu arasındaki akrabalık bağı amca-yeğen ilişkisidir. Dolayısıyla Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun oğlu değil, ağabeyi Zeki Zorlu'nun oğludur.

OLGUN ZORLU'NUN ZORLU HOLDİNG'DEKİ GÖREVİ NE?

İngiltere'de tekstil ve iş idaresi alanlarında yükseköğrenimini tamamlayan Olgun Zorlu, 1986 yılında iş hayatına atıldı. 1988'den itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başladı.

1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Olgun Zorlu, 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından ise 12 Kasım 2026 itibarıyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 113 sitede yayınlandı.
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı15

İçlerinde İmamoğlu'na yakın isim de var! Çok sayıda tahliye kararı
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Yenilen gollerin ardından Sergen Yalçın'a tepki: Onları nasıl kadroya almazsın36

Yenilen gollerin ardından Sergen Yalçın'a tepki: Onları nasıl kadroya almazsın
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!