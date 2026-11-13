Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu’nun neyi oluyor?

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Zorlu Holding'in yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından Olgun Zorlu'nun aile bağları merak konusu oldu. Peki, Olgun Zorlu kimin oğlu, babası kim? Ahmet Nazif Zorlu ile akrabalığı ne?

OLGUN ZORLU KİMİN OĞLU, BABASI KİM?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding'in kurucularından Zeki Zorlu'nun oğludur. Zeki Zorlu, kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atan isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle Olgun Zorlu, Zorlu ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden biri olarak holding bünyesinde uzun yıllardır görev yapıyor.

OLGUN ZORLU, AHMET NAZİF ZORLU'NUN NEYİ OLUYOR?

Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun yeğenidir. Ahmet Nazif Zorlu ile Zeki Zorlu kardeş olduğu için Olgun Zorlu ile Ahmet Nazif Zorlu arasındaki akrabalık bağı amca-yeğen ilişkisidir. Dolayısıyla Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun oğlu değil, ağabeyi Zeki Zorlu'nun oğludur.

OLGUN ZORLU'NUN ZORLU HOLDİNG'DEKİ GÖREVİ NE?

İngiltere'de tekstil ve iş idaresi alanlarında yükseköğrenimini tamamlayan Olgun Zorlu, 1986 yılında iş hayatına atıldı. 1988'den itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başladı.

1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Olgun Zorlu, 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından ise 12 Kasım 2026 itibarıyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.