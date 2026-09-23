Öldürmenin 3 Yolu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Öldürmenin 3 Yolu filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürmenin 3 Yolu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürmenin 3 Yolu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürmenin 3 Yolu konusu nedir, Öldürmenin 3 Yolu oyuncuları kimler ve Öldürmenin 3 Yolu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRMENİN 3 YOLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Orijinal adı Kill Me Three Times olan Öldürmenin 3 Yolu, aksiyon, gerilim ve kara komedi türlerini bir araya getiren yapımlardan biri. Kriv Stenders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2014 yapımı olarak kayıtlara geçerken Türkiye'de 3 Temmuz 2015 tarihinde vizyona girdi.

Başrolünde Simon Pegg'in yer aldığı film, karmaşık bir cinayet planının içine giren kiralık katil Charlie Wolfe'un yaşadıklarını konu alıyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla birlikte “Öldürmenin 3 Yolu filmi nerede çekildi?”, “Öldürmenin 3 Yolu ne zaman çekildi?”, “Öldürmenin 3 Yolu filmi oyuncuları kim?” ve “Öldürmenin 3 Yolu konusu ne?” soruları merak ediliyor.

ÖLÜRMENİN 3 YOLU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öldürmenin 3 Yolu 2014 yılında çekildi. Filmin orijinal adı Kill Me Three Times olarak geçiyor. Kriv Stenders'ın yönettiği yapımın senaryosunu ise James McFarland kaleme aldı. Film, 2014 yapımı olmasına rağmen Türkiye'de 3 Temmuz 2015 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.

Yaklaşık 90 dakika süren film; suç, aksiyon, gerilim ve kara komedi unsurlarını bir araya getiriyor.

ÖLÜRMENİN 3 YOLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Öldürmenin 3 Yolu filmi Avustralya'da çekildi. Yapımın çekimlerinde özellikle Avustralya'nın batısındaki bölgeler kullanıldı. Filmin büyük bölümünün dış mekânlarda çekilmesi ve Avustralya coğrafyasının hikâyeye fon olarak dahil edilmesi, yapımın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Filmin yapım ülkeleri arasında Avustralya ve ABD bulunuyor.

ÖLÜRMENİN 3 YOLU FİLMİ KONUSU NE?

Film, özel dedektiflik de yapan profesyonel kiralık katil Charlie Wolfe'un bir cinayet işi almasıyla başlayan olayları anlatıyor. Charlie, zengin iş insanı Jack Taylor tarafından eşi Alice Taylor'ı öldürmesi için tutuluyor.

Ancak Charlie, Alice'i öldürmek üzere harekete geçtiğinde bu cinayet planının içinde yalnız olmadığını fark ediyor. Kısa süre içinde kendisini cinayetler, şantaj, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği karmaşık bir olaylar zincirinin ortasında buluyor.

ÖLÜRMENİN 3 YOLU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Öldürmenin 3 Yolu filminin başrolünde Simon Pegg yer alıyor. Pegg, filmde kiralık katil Charlie Wolfe karakterini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Simon Pegg – Charlie Wolfe

• Alice Braga – Alice Taylor

• Teresa Palmer – Lucy Webb

• Sullivan Stapleton – Nathan Webb

• Luke Hemsworth – Dylan Smith

• Callan Mulvey – Jack Taylor

• Bryan Brown – Bruce Jones

• Steve Le Marquand – Sam

ÖLÜRMENİN 3 YOLU FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Filmin yönetmenliğini Avustralyalı yönetmen Kriv Stenders üstleniyor. Senaryo ise James McFarland imzasını taşıyor. Görüntü yönetmenliğini Geoffrey Simpson, müziklerini ise Johnny Klimek hazırladı.

ÖLÜRMENİN 3 YOLU HANGİ TÜRDE?

Öldürmenin 3 Yolu, suç, aksiyon, gerilim ve kara komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Filmde aşk, ihanet ve cinayet temaları Charlie Wolfe'un dahil olduğu karmaşık olaylar üzerinden işleniyor.