2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gözü, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara çevrilmişti. Özellikle arife gününün haftanın ortasına denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Beklenen açıklama geldi ve bayram tatiline ilişkin kritik detaylar netleşti. Peki, okullarda Kurban Bayramı tatili kaç gün? Okullarda Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Detaylar...

OKULLARDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek. Bayram günleri sırasıyla Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi olarak idrak edilecek.

Resmi açıklamaya göre kamu çalışanları için tatil, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak. Buna ek olarak pazartesi günü tam gün ve salı günü yarım gün idari izin kapsamına alındı. Böylece hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluştu.

Okullar açısından bakıldığında ise Milli Eğitim takvimi genellikle kamu tatil düzenlemelerine paralel ilerlediği için öğrenciler de bu süreçte benzer şekilde tatilden yararlanacak. Bu durum, özellikle şehir dışına çıkmayı planlayan aileler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

OKULLARDA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

En çok merak edilen sorulardan biri de tatilin gerçekten 9 gün olup olmadığıydı. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu konuyu net bir şekilde yanıtladı. Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, bayram tatiline ek olarak 1,5 günlük idari izin verildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyle birlikte:

24-25 Mayıs hafta sonu

26 Mayıs Salı (yarım gün + arife)

27-30 Mayıs bayram günleri

birleşerek toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil ortaya çıkmış oldu.