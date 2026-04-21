2025-2026 eğitim öğretim yılı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin karne alacağı bu tarih, aynı zamanda uzun yaz tatilinin de başlangıcı olacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Eğitim maratonu boyunca öğrenciler; birinci dönem, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili gibi planlı dinlenme süreçlerinden geçti. Özellikle 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında uygulanan yarıyıl tatili ve 16 Mart 2026 – 20 Mart 2026 tarihlerini kapsayan ikinci dönem ara tatili, öğrencilerin akademik yoğunluğunu dengelemesi açısından önemli bir mola dönemi oldu.

MEB takvimine göre ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamış olup 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla tamamlanacaktır. Bu tarih, aynı zamanda yaz tatilinin de resmen başladığı gün olarak öne çıkmaktadır.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

21 Nisan 2026 tarihi itibariyle yapılan hesaplamaya göre, okulların kapanmasına 43 iş günü kalmıştır.

2025-2026 EĞİTİM TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHLER

MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre eğitim yılının önemli dönüm noktaları şu şekilde gerçekleşmiştir:

Birinci dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026

İkinci dönem: 2 Şubat 2026 – 26 Haziran 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 – 20 Mart 2026

Yaz tatili başlangıcı: 26 Haziran 2026

Bu takvim doğrultusunda öğrenciler, planlı bir eğitim sürecinden geçerek yıl sonunda yaz tatiline ulaşacaktır.