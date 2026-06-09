Okullar ne zaman kapanıyor, 2026 okul ne zaman kapanacak?

2026 okul kapanış tarihi ile ilgili detaylar, eğitim takviminin netleşmesiyle birlikte gündeme geldi. Öğrenciler yaz tatiline hangi tarihte çıkacaklarını öğrenmek isterken, veliler de tatil ve seyahat planlarını buna göre şekillendiriyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre ders yılının sona ereceği tarih, milyonlarca öğrenci için yaz tatilinin başlangıcını işaret edecek.

OKULLAR 2026 NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, eğitim yılının son gününde sabah saatlerinde düzenlenecek törenlerle karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Bu tarih ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için ders zili son kez çalacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 yılı karne günü, okulların kapanacağı 26 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Karne dağıtım işlemleri ise okul yönetimlerinin planlamasına göre genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Çoğu okulda karneler 10.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere teslim edilirken, bu süreç okuldan okula küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karne gününün ardından öğrenciler için yaz tatili resmi olarak başlayacak. 26 Haziran 2026 itibarıyla milyonlarca öğrenci uzun bir eğitim maratonunu geride bırakırken, yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline giriş yapacak. Veliler ise tatil planlarını bu tarihe göre şekillendirmeye başladı.

2025-2026 MEB TAKVİMİ DETAYLARI

MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlamıştı. Yoğun sınav ve ders sürecinin ardından yılın sonuna gelinirken, okulların 26 Haziran 2026 tarihinde kapanmasıyla birlikte eğitim maratonu tamamlanmış olacak. Öğrenciler için yaz tatili dönemi bu tarihten itibaren resmen başlamış olacak.