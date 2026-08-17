Okullar ne zaman açılıyor? 2026 İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?

Yaz tatilinin devam ettiği bu günlerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin okula başlayacağı tarih belli olurken, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum haftasının tarihi de netleşti. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?

2026 yılında yaz tatilinin ardından okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Bu tarihte ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı için ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için süreç diğer kademelerden daha erken başlayacak. Bu öğrenciler, okula uyum sağlamaları amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum haftasına katılacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, yeni okul ortamına alışabilmeleri ve eğitim sürecine daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla bir hafta erken okula başlayacak.

Bu kapsamda uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışması, okul ortamını tanıması ve eğitim hayatına hazırlanması hedefleniyor.

Ortaokul 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için ise eğitim öğretim yılının ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSELER HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise diğer kademelerden önce, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum haftası kapsamında okula başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına ilişkin tarihler şöyle:

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf: 7-11 Eylül 2026 uyum haftası

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf: 14 Eylül 2026

Ortaokul: 14 Eylül 2026

Lise: 14 Eylül 2026

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

5. SINIF, LİSE HAZIRLIK VE 9. SINIFLARDA ORYANTASYON SÜRECİ

Ortaokula yeni başlayacak 5. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de yeni eğitim döneminin ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim kademesine geçiş sürecine daha kolay uyum sağlamaları amaçlanacak. Öğrenciler, okul ortamı ve eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmelerle yeni döneme hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında bu öğrenciler için de ders dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN İLK DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Böylece öğrenciler yaz tatilinin ardından 14 Eylül'de yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma dönemi ise öğrencilerden önce başlayacak. Öğretmenler, 1 Eylül 2026 Salı günü mesleki çalışmalarına başlayacak.