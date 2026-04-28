Oktay Çubuk öldü mü, Oktay Çubuk sağlık durumu ne?

Annesiyle birlikte gittiği Lizbon tatili kabusa dönen ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan endişe verici haberler geldi. Annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği esnada ansızın rahatsızlanan genç oyuncunun kalbinin durması, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İlk yardım ekiplerinin yoğun çabası sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Kritik süreci atlattığı belirtilen oyuncunun sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

OKTAY ÇUBUK ÖLDÜ MÜ, OKTAY ÇUBUK SAĞLIK DURUMU NE?

Genç kuşağın başarılı aktörlerinden Oktay Çubuk, yurt dışı seyahati sırasında sevenlerini derin bir endişeye sevk eden bir sağlık problemi yaşadı. Annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un iş seyahati nedeniyle bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’da olan 30 yaşındaki oyuncu, ansızın fenalaşarak yere yığıldı. Edinilen bilgilere göre, Çubuk’un bu esnada kalbinin durduğu tespit edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı detaylara göre; olay yerindeki ilk yardımın ardından acilen hastaneye sevk edilen Oktay Çubuk, doktorların yoğun çabası ve zamanında müdahalesiyle hayata döndürüldü. Duran kalbi yeniden çalıştırılan genç oyuncunun, ilk kritik evreyi atlattığı ve hayati riskinin şimdilik kontrol altına alındığı bildirildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ VE TETKİK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye yatışı gerçekleştirilen Oktay Çubuk, tedavisinin kapsamlı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. 1996 doğumlu oyuncunun daha önce bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmaması, yaşanan olayın şaşkınlığını artırırken; Portekiz’deki sağlık ekiplerinin detaylı tetkiklere devam ettiği öğrenildi. Çubuk’un sağlık durumunun stabil hale gelene kadar bir süre daha Lizbon’da gözetim altında tutulacağı belirtildi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR? KARİYERİNE KISA BİR BAKIŞ

Son dönemde yer aldığı projelerle yıldızı parlayan Oktay Çubuk, Cennet’in Gözyaşları, Ah Nerede, Zalim İstanbul ve Baba gibi yapımlardaki performansıyla tanınıyor. Ayrıca Bir Nefes Daha filmindeki rolüyle SİYAD En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen başarılı isim, kariyerinin en verimli döneminde yaşadığı bu talihsiz olayla magazin dünyasının ve hayranlarının dualarıyla takip ediliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

