Okan Buruk neden kırmızı kart gördü, küfür mü etti, maç sonunda ne oldu, Okan Buruk Beşiktaş maçında yok mu ve kaç maç ceza alacak soruları, Galatasaray Samsunspor maçının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Şansalan, kararlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Okan Buruk'a sarı kart gösterdi. Şansalan, kısa süre sonra Buruk'a ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı da gösterdi. Okan Buruk'un küfür ettiğine dair herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise kırmızı kartın, Buruk'un hakemle tokalaşmaması nedeniyle gösterildiğini öne sürdü ve karara tepki gösterdi. Okan Buruk, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde kulübede olmayacak. İşte Okan Buruk'un kırmızı kartına dair tüm detaylar.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Okan Buruk, Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından kırmızı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, maç sonunda kararlarına itiraz eden Buruk'a önce sarı kart gösterdi. Şansalan, ardından Buruk'a ikinci sarı kartı ve buna bağlı olarak kırmızı kartı gösterdi. Kırmızı kart, maç sonu tokalaşma sırasında yaşandı.

OKAN BURUK KÜFÜR MÜ ETTİ?

Okan Buruk'un küfür ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hakem raporu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Galatasaray cephesinden yapılan açıklamada ise kırmızı kartın, Buruk'un maç sonunda hakemin elini sıkmaması nedeniyle gösterildiği öne sürüldü. Kırmızı kartın kesin gerekçesi, hakem raporunun ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.