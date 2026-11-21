Okan Buruk neden kırmızı kart gördü, küfür mü etti, ne oldu? Okan Buruk Beşiktaş maçında yok mu, kaç maç ceza alacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da maç sonunda tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan'dan önce sarı, ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu kartla birlikte Buruk'un gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer alamayacağı netleşti.
Okan Buruk neden kırmızı kart gördü, küfür mü etti, maç sonunda ne oldu, Okan Buruk Beşiktaş maçında yok mu ve kaç maç ceza alacak soruları, Galatasaray Samsunspor maçının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Şansalan, kararlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Okan Buruk'a sarı kart gösterdi. Şansalan, kısa süre sonra Buruk'a ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı da gösterdi. Okan Buruk'un küfür ettiğine dair herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise kırmızı kartın, Buruk'un hakemle tokalaşmaması nedeniyle gösterildiğini öne sürdü ve karara tepki gösterdi. Okan Buruk, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde kulübede olmayacak. İşte Okan Buruk'un kırmızı kartına dair tüm detaylar.
OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Okan Buruk, Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından kırmızı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, maç sonunda kararlarına itiraz eden Buruk'a önce sarı kart gösterdi. Şansalan, ardından Buruk'a ikinci sarı kartı ve buna bağlı olarak kırmızı kartı gösterdi. Kırmızı kart, maç sonu tokalaşma sırasında yaşandı.
OKAN BURUK KÜFÜR MÜ ETTİ?
Okan Buruk'un küfür ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hakem raporu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Galatasaray cephesinden yapılan açıklamada ise kırmızı kartın, Buruk'un maç sonunda hakemin elini sıkmaması nedeniyle gösterildiği öne sürüldü. Kırmızı kartın kesin gerekçesi, hakem raporunun ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.
İRFAN SARALOĞLU'NDAN KIRMIZI KART TEPKİSİ
Okan Buruk'un yerine basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu, kırmızı karta şu sözlerle tepki gösterdi:
"Gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var. Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına bir anlam veremiyorum. Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Şampiyon olacağız!"
OKAN BURUK BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?
Evet. Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gören Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer alamayacak. Galatasaray'ı derbide kulübeden yardımcı antrenörlerin yönetmesi bekleniyor.
OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?
Kırmızı kart gören teknik sorumlular, bir sonraki resmi lig maçında otomatik olarak yedek kulübesinde yer alamıyor. Bu nedenle Okan Buruk, en az Beşiktaş derbisinde kulübede olamayacak. Hakem raporunun ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Buruk'a ek bir ceza verip vermeyeceği ise henüz belli değil. Buruk'un alacağı cezanın kesin süresi, PFDK'nın açıklayacağı kararla netlik kazanacak.
OKAN BURUK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA OLACAK MI?
Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart Trendyol Süper Lig maçında gösterildiği için ceza, UEFA organizasyonlarını kapsamıyor. Buruk, Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında takımının başında olabilecek.
GALATASARAY SAMSUNSPOR'U 2-1 YENDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Lucas Torreira'nın 4. dakikada attığı golle hızlı başladı ve sahadan üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü.