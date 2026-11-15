Oğuzhan Koç kaç yaşında? Kirası 324 bin liraya çıkan Oğuzhan Koç kimdir?

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Oğuzhan Koç 41 yaşında. Şarkıcı ve sunucu olarak tanınan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'da doğdu. Adı bu hafta, 2019'dan beri kiracı olarak oturduğu İstanbul Levent'teki daireden taşınmasıyla yeniden gündeme geldi.

Taşınmanın arkasında mahkemenin belirlediği yeni kira var. Koç'un ayda 85 bin lira ödediği dairenin kirası, ev sahibinin açtığı davada 324 bin liraya çıktı. Taşınma günü sevgilisi oyuncu Hazal Subaşı da kamyonun başındaydı.

OĞUZHAN KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 doğumlu olduğu için 41 yaşında. Mayıs 2027'de 42'sine girecek.

OĞUZHAN KOÇ NEDEN TAŞINDI?

Oğuzhan Koç, Levent'teki dairenin aylık kirası mahkeme kararıyla 85 bin liradan 324 bin liraya çıkınca evden taşındı. Ev sahibi 2024'te kirayı 350 bin liraya yükseltmek istedi, Koç bu rakamı kabul etmedi. Anlaşma olmayınca ev sahibi İstanbul'da sulh hukuk mahkemesinde kira tespit davası açtı.

Koç mahkemede kira artışlarını düzenli yaptığını ve dairedeki tadilatları kendi parasıyla yaptırdığını söyledi. Bilirkişi dairenin aylık kira değerini 360 bin lira olarak hesapladı; mahkeme bu rakama yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayıp yeni kirayı 324 bin lira olarak belirledi. Koç karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Kararın ardından Hazal Subaşı ile birlikte evi boşalttı, eşyalar bir nakliye firmasıyla taşındı.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç şarkıcı ve besteci; oyunculuk ve sunuculuk da yaptı. Çocuk yaşta Bursa Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünde eğitime başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi okumaya başladı ama bıraktı; bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

İlk albümü Ben Hala Rüyada 2 Aralık 2013'te çıktı. Bulutlara Esir Olduk 2016'da, Küsme Aşka bir yıl sonra single olarak yayımlandı. 2020'de hem Kendime Sardım single'ı hem Ev albümü geldi. Murat Boz'un Janti albümündeki "Yüzüm Yok" şarkısının sözü ve bestesi ona ait. 2014'te Altın Kelebek'te en iyi çıkış yapan solist seçildi.

OĞUZHAN KOÇ NERELİ?

Oğuzhan Koç Erzincanlı. Ailesi 1992 Erzincan depreminden sonra Bursa'ya taşındı, çocukluğu ve gençliği orada geçti. Bursa'da oturdukları sitenin mescidinde yaklaşık iki yıl ramazan aylarında müezzinlik yaptı.

OĞUZHAN KOÇ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Oğuzhan Koç, Beşiktaş Kültür Merkezi ekibinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ıyla tanındı. Ekibe 2007'de katıldı ve 2008-2011 arasında bu yapımda oynadı. Ekibin 2010 tarihli filmi Çok Filim Hareketler Bunlar'ın müziği, 2011'de Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi film müziği ödülünü kazandı.

2013'te Star TV'de 3+1 programını sunmaya başladı; program 2014'te TV8'e geçip 3 Adam adını aldı. O Ses Çocuklar'ın ikinci sezonunda ve 2021'de O Ses Türkiye'de jüri üyesiydi. Oyunculukta Bana Baba Dedi (2015) dizisinde, İbrahim Büyükak'la birlikte de Yol Arkadaşım filmlerinde başrol oynadı. Serinin ilk filmi 2017'de, ikincisi 2018'de vizyona girdi.

OĞUZHAN KOÇ KİMİNLE EVLİYDİ?

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile 28 Ağustos 2022'de evlendi. Çift boşanacağını 13 Nisan 2023'te açıkladı ve 8 Mayıs 2023'te boşandı. Koç bugün oyuncu Hazal Subaşı ile birlikte.