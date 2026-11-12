Oğuz Aydın Kürt mü, Oğuz Aydın aslen nereli, Elazığlı mı?

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Milli maçla birlikte "Oğuz Aydın Kürt mü?", "Oğuz Aydın aslen nereli?" ve "Oğuz Aydın nerede doğdu?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte Oğuz Aydın'ın memleketi, hayatı ve kariyerine dair bilinenler.

OĞUZ AYDIN KÜRT MÜ?

Oğuz Aydın, etnik kökenine ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklamada bulunmadı. Bazı biyografi ve spor sitelerinde milli futbolcunun Kürt kökenli bir aileden geldiği öne sürülüyor. Ancak bu bilgi oyuncunun kendisi tarafından doğrulanmış değil. Oğuz Aydın'ın memleketi bilinse de bir kişinin etnik kökeni yalnızca doğum yeri ya da memleketi üzerinden belirlenemiyor.

OĞUZ AYDIN ASLEN NERELİ?

Oğuz Aydın'ın ailesi aslen Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden. Basında yer alan haberlere göre ailesinin kökleri, Karakoçan'a bağlı Bulgurcuk köyüne dayanıyor.

OĞUZ AYDIN NEREDE DOĞDU?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000'de Hollanda'nın Lahey kentinde doğdu. Ailesi Hollanda'ya yerleşen milli futbolcu, futbola da bu ülkede başladı.

OĞUZ AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, 26 yaşında.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğuz Aydın, futbola Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başladı. 2016'da Türkiye'ye gelerek İzmir ekibi Bucaspor'un altyapısına katılan genç oyuncu, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. Bucaspor 1928 ve kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da forma giyen Oğuz Aydın, 2021'de Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'in dikkat çeken kanat oyuncuları arasına giren Oğuz Aydın, Temmuz 2024'te Fenerbahçe'ye imza attı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 70 numarayı giyiyor.

OĞUZ AYDIN MİLLİ TAKIMDA NE ZAMAN OYNADI?

Türkiye'nin 19 yaş altı milli takımında da forma giyen Oğuz Aydın, A Milli Takım'daki ilk maçına 4 Haziran 2024'te İtalya ile oynanan hazırlık maçında çıktı. Kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'ın milli takımın başındaki ilk maçı olan Belçika karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı.

OĞUZ AYDIN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Oğuz Aydın, kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. 1,78 boyundaki futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve iki yönlü oyun anlayışıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.