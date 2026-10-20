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Oğuz Aydın gol izle, Fenerbahçe Slavia Prag Oğuz Aydın golü izleme linki var mı?

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Oğuz Aydın gol izle, Fenerbahçe Slavia Prag Oğuz Aydın golü izleme linki var mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag karşısına adeta ışık hızında başladı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Oğuz Aydın’ın attığı harika gol, Kadıköy’ü ayağa kaldırırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Golü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen futbolseverler “Oğuz Aydın gol izle” ve “Oğuz Aydın golü izleme linki var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından uzak köşeye gönderdiği şutla gelen gol, Fenerbahçe’yi erken dakikalarda 1-0 öne geçirdi. Golün görüntüleri, maçın resmi yayıncısı TRT’nin dijital kanallarında paylaşıldı. İşte Oğuz Aydın’ın golüne dair ayrıntılar ve golü izleyebileceğiniz resmi adresler.

OĞUZ AYDIN’IN GOLÜ NASIL GELDİ?

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısındaki ilk golü 4. dakikada geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, topu içeri doğru sürerek ceza yayının hemen dışına kadar taşıdı. Kaleyi gözüne kestiren milli futbolcunun uzak köşeye çektiği şık şut, file ile buluştu ve sarı-lacivertliler maça 1-0 önde başladı. Golün ardından stadyumda büyük bir coşku yaşandı.

OĞUZ AYDIN GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Oğuz Aydın’ın golü, maçın Türkiye’deki resmi yayıncısı TRT tarafından TRT Spor’un resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Golü izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi hesaplarından ve TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden görüntülere ulaşabilir. Resmi olmayan sitelerde paylaşılan “gol izleme linklerine” ise hem güvenlik riskleri hem de telif ihlali nedeniyle itibar edilmemesi öneriliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanıyor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Maçı internetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabiliyor. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor.

OĞUZ AYDIN FORMDA

Oğuz Aydın, son haftalarda sergilediği performansla Fenerbahçe’nin en etkili hücum silahlarından biri haline geldi. 25 yaşındaki futbolcu, Rizespor karşılaşmasında 11 dakikada 1 gol ve 1 asist üretmiş, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta 2 gol ve 3 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Slavia Prag karşısındaki golüyle formunu Avrupa sahnesine de taşıdı.

FENERBAHÇE İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına Roma ile berabere kalarak başlayan, ardından Aston Villa deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Oğuz Aydın’ın erken golü, sarı-lacivertlilerin bu hedefi için önemli bir avantaj sağladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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