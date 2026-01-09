Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? Öğretmen atama ve tayin yönetmeliği değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı! 

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki yaşamını doğrudan etkileyen atama ve yer değiştirme sistemini köklü biçimde yeniledi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile birlikte; atamadan yer değiştirmeye, zorunlu hizmetten hizmet puanına kadar pek çok başlık tek bir çatı altında toplandı. Peki, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti? Sözleşmeli öğretmen kaç yıl sonra kadroya geçebilir? 2026 yeniden atama şartları neler? Öğretmen aynı okulda en fazla kaç sene çalışabilir? Detaylar...

MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni yönetmelik, hem öğretmen adaylarını hem de hâlihazırda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri kapsıyor. Özellikle aynı okulda azami görev süresi, sözleşmeliden kadroya geçiş, zorunlu hizmet uygulaması ve hizmet puanı hesaplama sistemi gibi konular, öğretmenlerin kariyer planlamasını yeniden şekillendirecek nitelikte.

Yönetmelikteki birçok hüküm için 1 Şubat 2026 tarihi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu tarihten itibaren öğretmenlerin görev yerleri, tayin hakları ve puanlama sistemi yeni kurallara göre belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KAÇ YIL SONRA KADROYA GEÇEBİLİR?

Yeni düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçiş süreci net kurallara bağlandı. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak en az 3 yıl görev yapanlar, talep etmeleri hâlinde görev yaptıkları yerde kadrolu öğretmen statüsüne geçirilebilecek.

Ancak bu geçişin ardından önemli bir sınırlama devreye giriyor. Kadroya geçen öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere, 1 yıl boyunca yer değiştirme talebinde bulunamayacak. Bu düzenleme, eğitim kurumlarında öğretmen sürekliliğini artırmayı ve öğretmen sirkülasyonunu dengelemeyi hedefliyor.

Öte yandan, sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin bazı durumlarda zorunlu hizmet süresi hesabında dikkate alınabilmesi, yeni yönetmeliğin dikkat çeken teknik ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİDEN ATAMA ŞARTLARI NELER 2026?

Yönetmelik, öğretmenlik mesleğine ara verenler ile farklı kamu kurumlarında görev yaparken yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler için yeniden atama süreçlerini ayrıntılı biçimde tanımlıyor.

Bu kapsamda;

Daha önce öğretmenlik görevinden ayrılanların yeniden atanması,

Başka kamu kurumlarında görev yaparken öğretmenliğe geçiş talepleri,

Başvuru usulleri ve değerlendirme ölçütleri

Atamalarda öncelik sıralaması belirlenirken; öğretmenlikte geçen hizmet süresi esas alınıyor. Eşitlik hâlinde ise sırasıyla diğer devlet memurluğunda geçen hizmet süresi ve bilgisayar kurası devreye giriyor. Bu yaklaşım, sürecin daha şeffaf ve ölçülebilir olmasını amaçlıyor.

ÖĞRETMEN AYNI OKULDA EN FAZLA KAÇ SENE ÇALIŞABİLİR?

Yeni yönetmeliğin en çok tartışılan düzenlemelerinden biri, öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda görev yapabileceği azami süre oldu. Buna göre öğretmenler, aynı okulda toplamda en fazla 12 yıl görev yapabilecek.

30 Eylül itibarıyla bulunduğu okulda 12 yıllık görev süresini dolduran öğretmenler için yer değiştirme süreci başlatılacak. Bu süreç;

Duyuru yapılması,

Tercihlerin alınması,

Hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirme aşamalarından oluşacak.

Tercih yapmayan ya da tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için ise, yönetmelikte açıkça tanımlanan resen atama mekanizması işletilecek. Bazı özel durumlar ve istisnalar dışında, bu uygulama zorunlu olacak.

HİZMET PUANI SİSTEMİ VE ZORUNLU HİZMETTE YENİ DÖNEM

Yönetmelikle birlikte hizmet puanı sistemi de yeniden kurgulandı. Türkiye genelinde iller 3 hizmet bölgesine, okullar ise 6 hizmet alanına ayrıldı. Hizmet puanları, görev yapılan yerin koşullarına göre günlük katsayılar üzerinden hesaplanacak. Özellikle üçüncü hizmet bölgesindeki bazı hizmet alanları için daha yüksek puan öngörülüyor.

Ayrıca;

Pansiyonlarda nöbetçi belleticilik,

DYK ve İYEP gibi destekleme programları,

TÜBİTAK ve TÜBA olimpiyatları,

EBA e-içerik üretimi,

İl zümre başkanlığı görevleri gibi faaliyetler için ek hizmet puanı uygulaması getirildi.

Zorunlu hizmet açısından belirleyici tarih ise 16 Haziran 2023. Bu tarihten sonra göreve başlayan öğretmenler, görev yaptıkları hizmet bölgesi ve alanına göre zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olacak. Bazı gruplar için ise açık muafiyet hükümleri korunuyor.

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yönetmelikte birçok hükmün yürürlük tarihi olarak 1 Şubat 2026 işaret ediliyor. Bu tarihe kadar hizmet puanlarının hesabında eski yönetmelik hükümleri uygulanacak. Ayrıca depremden ağır etkilenen bazı il ve ilçeler için 1 Eylül 2026'ya kadar geçici düzenlemeler de yönetmelikte yer alıyor.