Öğrenci affı resmi gazetede yayınlandı mı?

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen binlerce kişi ise düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını ve yürürlüğe girip girmediğini araştırıyor. Peki, öğrenci affı Resmî Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

ÖĞRENCİ AFFI TBMM'DE KABUL EDİLDİ Mİ?

Öğrenci affı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak olası karara çevrildi. Üniversite eğitimine kaldığı yerden devam etmek isteyen vatandaşlar, "Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte öğrenci affına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen detaylar.

Öğrenci affını da içeren "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Böylece üniversite eğitimine yeniden dönmek isteyen öğrenciler açısından kritik düzenleme Meclis'ten geçmiş oldu.

Kanun kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken kendi isteğiyle kaydını sildiren, başarısızlık nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya farklı nedenlerle eğitimini yarıda bırakan kişilere yeniden eğitim hakkı tanınması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayan çok sayıda öğrenciyi kapsıyor. Ayrıca azami öğrenim süresini doldurmasına rağmen mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları dersler için ek sınav ve tekrar hakkı tanınıyor.

Uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet hakkından yararlanabilecek. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DİKKAT ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER

Kanun teklifi yalnızca öğrenci affını kapsamıyor. Düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşına gelen akademisyenlerin belirli şartlarla görevlerine devam edebilmesi, teknoloji transfer ofislerine yeni yetkiler verilmesi ve ortak araştırma merkezlerinin işleyişine ilişkin önemli değişiklikler de hayata geçiriliyor.

Bunun yanı sıra akademik sahteciliğin önüne geçilmesi amacıyla tez, makale ve proje gibi bilimsel çalışmaları başkasına hazırlatan veya bu faaliyetlere aracılık eden kişiler hakkında ağır idari ve adli yaptırımlar öngörülüyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Hayır. Öğrenci affına ilişkin düzenleme henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifin yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle öğrenci affı kapsamında başvurular henüz başlamış değil. Düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuru takvimi ve uygulama esaslarının YÖK ile üniversiteler tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından YÖK ve üniversiteler, başvuru süresi, gerekli belgeler ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntıları ilan edecek. Bu nedenle öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların Resmî Gazete ile YÖK'ten yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.