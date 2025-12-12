Haberler

Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Güncelleme:
Ocakta ayında asgari ücret ne kadar olacak 2026? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yürüttüğü görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. İlk toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılırken, TÜRK-İŞ komisyona katılmadı.

Milyonlarca çalışanın 2026 yılı boyunca alacağı ücreti belirleyecek asgari ücret görüşmeleri ilk toplantıyla başladı. Komisyondaki temsil yapısı ve zam senaryoları, sürecin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

OCAKTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2026?

Toplantılar öncesinde 2026 yılı için farklı zam oranlarına göre net asgari ücret hesaplamaları yapıldı. Yüzde 25'lik bir artış uygulanması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olacağı hesaplandı. Zam oranının yüzde 27 olması durumunda ise bu tutarın 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

Hesaplamalara göre yüzde 29'luk artış senaryosunda net asgari ücret 28 bin 515 lira seviyesine çıkıyor. Yüzde 31 zam yapılması halinde 28 bin 957 lira, yüzde 32 zamda 29 bin 178 lira, yüzde 33 zamda ise 29 bin 399 lira rakamı öne çıkan tutarlar arasında bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı saat 14.00'te başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelirken, TÜRK-İŞ'in masada yer almaması dikkat çekti. TÜRK-İŞ'in komisyona katılmaması, konfederasyonun 1974 yılından bu yana süregelen temsil sürecinde bir ilk olarak kayda geçti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bakanlığa sunduğu mektup ve yaptığı açıklamada komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamların işçiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Ağar, zorunlu tüketim harcamalarının artmasıyla birlikte asgari ücretli çalışanların ciddi bir mücadele verdiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise tarafların görüş ve taleplerinin Komisyon çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog vurgusu yaptı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

