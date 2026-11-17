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ÖBA, Öğretmen Bilişim Ağı'nın kısaltması. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için kurduğu çevrim içi platformun adresi oba.gov.tr. Bakanlığın 30 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre öğretmenler kasım dönemi mesleki çalışmalarını 16-20 Kasım 2026 arasında bu platform üzerinden yapıyor.

ÖBA NEDİR?

ÖBA, öğretmenlerin mesleki eğitimlerini internet üzerinden almasını sağlayan bir sistem. Sitenin ana sayfasında adaylık eğitimleri, hizmet içi eğitimler, çevrim içi eğitim paketleri, kütüphane ve mesleki gelişim toplulukları bölümleri var. Bunlardan Dijital Yetkinlik Eğitim Paketi, 10 modül ve 120 saatlik bir kurs. Sitenin alt kısmında platformun MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirildiği yazıyor.

Öğretmenler ÖBA'yı ilk kez 2022 yarıyıl tatilinde kullandı. MEB, 22 Ocak 2022'deki duyurusunda öğretmenlerin 24 Ocak-4 Şubat 2022 arasında platformdaki eğitimlere katılabileceğini açıklamıştı.

ÖBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Önce tarayıcıdan oba.gov.tr adresine girilir. Ana sayfada "EBA Giriş" adlı bir giriş bağlantısı bulunuyor; oturum buradan açılıyor. MEB, platformu kullanıma açtığı 2022'de öğretmenlerin eğitimlere MEBBİS ve e-Devlet şifreleriyle erişebileceğini duyurmuştu.

Bakanlığın aynı duyurusuna göre eğitimi tamamlayan öğretmenler e-sertifikalarını MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü'nden alıyor.

KASIM SEMİNERİ ÖBA'DA MI YAPILIYOR?

Evet. MEB'in duyurusuna göre kasım dönemi mesleki çalışmalar 16 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'de ÖBA'da başladı. İçerikler 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar açık kalacak. Bakanlık, ÖBA'daki uzaktan eğitim içeriklerini bu süre içinde tamamlayan öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacağını bildirdi.

Öğrencilerin birinci dönem ara tatili de aynı hafta, 16-20 Kasım arasında. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi yeniden başlayacak.