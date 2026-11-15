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ÖBA kasım semineri 2026 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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ÖBA kasım semineri 2026 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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ÖBA kasım semineri 2026, 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de başlıyor ve 22 Kasım Pazar saat 23.59'da bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları bu yıl yüz yüze değil, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan yapılacak. Bu sürede eğitimleri bitiren öğretmenler kasım dönemi çalışmasını tamamlamış sayılacak.

ÖBA kasım semineri 2026, 16 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'de başlıyor ve 22 Kasım 2026 Pazar saat 23.59'da bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 30 Ekim'de duyurduğu karara göre öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları, birinci dönem ara tatilinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitimle yapılacak.

ÖBA KASIM SEMİNERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Seminer içerikleri 16 Kasım Pazartesi sabahı 08.00'de ÖBA'da yayımlanacak. Erişim 22 Kasım Pazar gecesi 23.59'a kadar açık kalacak. MEB'in 2026-2027 çalışma takvimine göre ara tatil 16-20 Kasım arasında; yani içeriklere tatilden sonraki hafta sonu da ulaşılabiliyor.

Bu süre içinde eğitimlerini bitiren öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacak.

SEMİNERLER YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

Seminerler online. Kasım dönemi mesleki çalışmaları yüz yüze yapılmayacak; içerikler ÖBA'daki seminer videoları ve materyallerden oluşuyor. Öğretmenler eğitimleri internet erişimi olan her yerden takip edebilecek, bu yüzden 16-20 Kasım arasında okula gitmeleri gerekmiyor.

KASIM SEMİNERİNE KİMLER KATILACAK?

Mesleki çalışma, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumunda görev yapan öğretmenleri kapsıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri de, özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenler de bu kapsamda.

ÖBA NEDİR?

ÖBA, açık adıyla Öğretmen Bilişim Ağı, MEB'in öğretmenlere yönelik uzaktan hizmet içi eğitim platformu. Adresi oba.gov.tr. Bakanlığın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, uzaktan hizmet içi eğitimler için bu portala yönlendiriyor.

DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara Tatil 20 Kasım Cuma günü bitiyor ve dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlıyor. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027'de sona erecek, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027'de başlayacak.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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