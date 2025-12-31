O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonları ve birincileri yıllara göre sıralı TAM LİSTE!

Ünlü isimlerin sahne aldığı bu özel gecelerde hem eğlence hem de rekabet zirveye çıkıyor. Yıllar içinde unutulmaz performanslara sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı programlarında kazanan isimler de izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor.O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonları!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONLARI YILLARA GÖRE TAM LİSTE!

Türkiye'nin en çok izlenen eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümleriyle her sezon milyonları ekran başına kilitliyor. Ünlü isimlerin sahne aldığı bu özel gecelerde hem eğlence hem de rekabet zirveye çıkıyor. Yıllar içinde unutulmaz performanslara sahne olan O Ses Türkiye Yılbaşı programlarında kazanan isimler de izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonlarının yıllara göre sıralanmış tam listesi ve detayları…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI GELENEĞİ NASIL BAŞLADI?

O Ses Türkiye, normal sezonunun yanı sıra yılbaşı gecelerine özel formatıyla da dikkat çekiyor. Bu bölümlerde yarışmacılar genellikle ünlü isimlerden oluşuyor ve performanslar halk oylaması ya da jüri değerlendirmesiyle sonuçlanıyor. Yılbaşı özel programları, klasik yarışma atmosferinden çok eğlence ve sürprizlere odaklanmasıyla öne çıkıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONLARI TAM LİSTE

2013 – ATA DEMİRER

O Ses Türkiye yılbaşı geleneğinin ilk yıllarında sahne alan Ata Demirer, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle gecenin kazananı oldu.

2014 – SEDA SAYAN

Tecrübeli sanatçı Seda Sayan, sahnedeki hakimiyeti ve güçlü yorumu sayesinde yılbaşı gecesinin şampiyonu olmayı başardı.

2015 – ŞAHAN GÖKBAKAR

Eğlenceli performansı ve seyirciyle kurduğu bağ sayesinde Şahan Gökbakar, yılbaşı özel bölümünün kazananı oldu.

2016 – İREM DERİCİ

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, enerjik sahne performansı ve güçlü vokaliyle zirveye çıktı.

2017 – GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen, hem nostaljik hem de modern yorumlarıyla izleyiciden tam not aldı ve yılbaşı şampiyonu oldu.

2018 – MURAT BOZ

O Ses Türkiye jüri üyesi olmasına rağmen yılbaşı konseptinde yarışmacı olarak sahne alan Murat Boz, gecenin en çok oy alan ismi oldu.

2019 – HADİSE

Sahne şovlarıyla fark yaratan Hadise, yılbaşı gecesinde izleyicilerin favorisi olmayı başardı.

2020 – BEYAZIT ÖZTÜRK

Sunuculuğu kadar sahnedeki performansıyla da dikkat çeken Beyaz, eğlenceli tarzıyla yılbaşı şampiyonu oldu.

2021 – EZGİ MOLA

Oyunculuğunun yanı sıra sahne performansıyla da sürpriz yapan Ezgi Mola, gecenin kazanan ismi oldu.

2022 – ENİS ARIKAN

Enerjisi ve sahne hakimiyetiyle öne çıkan Enis Arıkan, yılbaşı özel bölümünde birinciliği elde etti.

2023 – MELİS SEZEN

Genç kuşağın popüler oyuncularından Melis Sezen, etkileyici performansıyla yılbaşı şampiyonu oldu.

2024 – KEREM BURSİN

Yılbaşı gecesinde sergilediği sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Bürsin, son yılın kazananı olarak adını listeye yazdırdı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI BÖLÜMLERİ NEDEN BU KADAR İZLENİYOR?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümleri; sürpriz düetler, beklenmedik performanslar ve eğlenceli jüri atışmalarıyla öne çıkıyor. Yarışma baskısının düşük olması, izleyicilere daha samimi ve keyifli anlar sunuyor. Bu da programın her yıl reyting rekorları kırmasını sağlıyor.

YILBAŞI ŞAMPİYONLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUYOR

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonları, program sonrası sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Performanslar kısa sürede viral olurken, kazanan isimler günlerce konuşuluyor. Özellikle Google Discovery ve sosyal platformlarda bu içerikler yüksek etkileşim alıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI GELENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Her sezon artan ilgi, O Ses Türkiye yılbaşı özel programlarının uzun yıllar devam edeceğini gösteriyor. Yeni sürpriz isimler ve farklı konseptlerle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam etmesi bekleniyor.