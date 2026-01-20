NUSAYBİN SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de neler oluyor? Nusaybin'de Türk Bayrağına mı saldırıldı?

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün (20 Ocak 2026) gerçekleşen olaylarda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen grup toplantısı sırasında sınır hattına yönelik yürüyüş ve güvenlik müdahalesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, Mardin Nusaybin'de neler oluyor? Nusaybin'de Türk Bayrağına mı saldırıldı? Bu gelişmeler, bölgedeki son dakika haber akışına göre detaylı şekilde kaydedildi.

NUSAYBİN SON DAKİKA OLAYLARI: TOPLANTI VE SINIR YÜRÜYÜŞÜ

DEM Parti, Suriye'deki gelişmeler üzerine bugün yapılması planlanan Meclis grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesine taşıdığını duyurdu. Parti yetkilileri, toplantının Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımı ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Grup toplantısı için Midyat Yolu Caddesi Demiryolu Kavşağı'nda toplanıldığı ve buradan Sınır Parkı'na yürüyüş başlatıldığı bildirildi.

MARDİN NUSAYBİN' NELER OLUYOR?

Grup toplantısı sürerken, toplanan kalabalık Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına doğru yürüyüşe geçti. Bu yürüyüş esnasında şehir merkezinden Sınır Parkı yönüne bir hareketlilik yaşandı.

Güvenlik güçleri, toplantı esnasında sınır tellerine doğru yönelen gruba müdahale etti. Polis ekipleri, kalabalığın ilerleyişini durdurmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Müdahalenin ardından grup dağılsa da bir süre sonra yeniden sınır hattına doğru harekete geçtiği aktarıldı.

SINIRDA JANDARMA VE ASKERİ TEDBİRLER

Sınır hattına ulaşmak isteyen gruba jandarma ekipleri tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Bu müdahele sırasında güvenlik güçleri kalabalığın ilerleyişini engellemeye çalıştı.