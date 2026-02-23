21 Şubat 2026 tarihinde Türk sağlık camiası, iki değerli hekimin ani vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Niğde'de hekimlik görevini sürdüren Dr. Nurhan Nebol hayatını kaybetti. Peki, Nurhan Nebol kimdir? Doktor Nurhan Nebol neden öldü? Detaylara...

NURHAN NEBOL KİMDİR?

Dr. Nurhan Nebol, Türk sağlık camiasında saygın bir isim olarak bilinen tıp doktorlarından biriydi. Uzun yıllar boyunca Niğde'de hekimlik görevini sürdüren Nebol, meslek hayatı boyunca başta aile sağlığı olmak üzere toplum sağlığına katkı sağlayan hizmetlerde yer aldı. Sağlık alanında pek çok kişi tarafından tanınan Nebol, tıbbi bilgi birikimi ve hastalarına gösterdiği özenle meslektaşları tarafından da takdir ediliyordu. Özellikle Niğde'de hem hastalarının hem de sağlık çalışanlarının saygısını kazanmış bir hekim olarak biliniyordu.

Eşinin Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol olduğu da kent kamuoyunda bilinen bir gerçekti ve aile, yerel toplumun yakından tanıdığı bir aile olarak dikkat çekiyordu. Dr. Nebol'un yaşamı boyunca verdiği sağlık hizmetleri, mesleki bağlılığı ve insan odaklı yaklaşımları, geride bıraktığı mesleki mirasın temel unsurlarını oluşturuyordu.

DOKTOR NURHAN NEBOL NEDEN ÖLDÜ?

21 Şubat 2026 tarihinde Niğde'de sağlık camiasını ve geniş bir çevreyi derinden etkileyen bir ölüm haberi gündeme geldi: Dr. Nurhan Nebol hayatını kaybetti. Sağlık çalışanı ve Niğde toplumunun sevilen bir ismi olan Dr. Nebol'un vefatı, hem ailesi hem de meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.