Türkiye gündemine son günlerde gözaltı operasyonu ile yansıyan Nuran Çokçalışkan, kamuoyunun en çok merak ettiği isimler arasında yer aldı. Gerçek adı Nuran Çokçalışkan olan ve sahne dünyasında "Nuran Sultan" ismiyle tanınan Nuran Çokçalışkan kimdir, neden gözaltına alındı? Nuran Çokçalışkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

NURAN ÇOKÇALIŞKAN KİMDİR?

Gerçek adı Nuran Çokçalışkan olan ve sahne dünyasında "Nuran Sultan" ismiyle tanınan sanatçı, Türkiye'de uzun yıllardır oryantal dans alanında sahne alan bilinen isimler arasında yer alıyor. Eğlence sektöründe aktif bir kariyer sürdüren Nuran Sultan, özellikle sahne performansları, televizyon programlarındaki konuklukları ve özel etkinliklerde sergilediği dans gösterileriyle dikkat çekti.

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren sanatçı, uzun yıllar boyunca gece kulüpleri, özel organizasyonlar ve çeşitli sahne projelerinde yer aldı. Oryantal dansa dayalı performanslarıyla tanınan Nuran Sultan, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasıyla biliniyor.

NURAN ÇOKÇALIŞKAN NE İŞ YAPIYOR?

Nuran Çokçalışkan, profesyonel kariyerini oryantal dans sanatçısı olarak sürdürüyor. Sahne performansları, özel davetler ve eğlence organizasyonları, mesleki faaliyetlerinin ana eksenini oluşturuyor.

Sanatçı, zaman zaman televizyon programlarında sahne alarak veya konuk olarak yer aldı. Eğlence sektöründe aktif bir isim olması, onu magazin ve kültür-sanat gündeminde görünür kıldı. Sosyal medya üzerinden de sahne performanslarına ve etkinliklerine dair paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşim kurmayı sürdürdü.

NURAN ÇOKÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA

Nuran Çokçalışkan'ın doğum yılı 1975 olarak biliniyor.

Bu bilgiye göre sanatçı 49 yaşındadır.

NURAN ÇOKÇALIŞKAN NERELİ?

Nuran Çokçalışkan, İstanbul doğumludur.

NURAN ÇOKÇALIŞKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya illerini kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında:

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak

Fuhuşa teşvik ve aracılık etme

suçlamalarıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında:

Oryantal sanatçısı Nuran Çokçalışkan

Model Melisa Fidan Çalışkan

İş insanları Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer

yer aldı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Hukuki Not:

Nuran Çokçalışkan hakkında yürütülen süreç soruşturma aşamasındadır. Gözaltı işlemi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemekte olup, nihai karar yargı makamları tarafından verilecektir.