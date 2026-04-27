Nur Sürer kaç yaşında, Nur Sürer kimdir?

Nur Sürer kaç yaşında ve aslen nereli? Sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan usta oyuncunun hayat hikayesi, Yeşilçam'dan günümüz dijital platformlarına uzanan başarı dolu bir serüveni barındırıyor. Özellikle son yıllarda canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Nur Sürer'in hayatı, kariyerindeki dönüm noktaları ve oynadığı filmler hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türk sinemasına damga vuran usta sanatçı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TÜRK SİNEMASININ ÇINARI: NUR SÜRER KİMDİR?

Türk sinema ve dizi dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Nur Sürer, gerçek adıyla Şennur Sürer, 1954 yılında Bursa’da dünyaya gözlerini açtı. Kariyerine 1979 yılında Erden Kıral’ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle adım atan sanatçı, o günden bugüne sergilediği performanslarla oyunculuğun zirvesindeki yerini koruyor. Sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ve duruşuyla da tanınan Sürer, hem Yeşilçam döneminde hem de modern dizi sektöründe vazgeçilmez bir figür haline gelmiştir.

NUR SÜRER KAÇ YAŞINDA? GÜNCEL YAŞ BİLGİSİ

21 Haziran 1954 doğumlu olan usta sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve her geçen gün derinleşen oyunculuk kabiliyetiyle dikkat çeken Sürer, yaşının getirdiği tecrübeyi ekranlara yansıtarak izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen setlerdeki disiplini ve dinamizmiyle genç meslektaşlarına örnek teşkil eden sanatçı, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

KARİYERİNDEKİ ALTIN DÖNEMEÇLER VE ALDIĞI ÖDÜLLER

Nur Sürer, kariyeri boyunca sadece popüler yapımlarda değil, sanatsal değeri yüksek projelerde de yer almayı tercih etti. "Bir Günün Hikayesi", "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Dumanlı Kentler" gibi başyapıtlarda sergilediği oyunculukla birçok kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Antalya Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası pek çok platformda onurlandırılan sanatçı, karakter yaratma konusundaki ustalığını tescilledi.

MODERN DİZİ DÜNYASININ UNUTULMAZ KARAKTERLERİ

Yeni nesil izleyiciler onu özellikle "Asi", "Çukur" ve "Camdaki Kız" gibi fenomen dizilerdeki güçlü ve otoriter kadın rollerinden tanıyor. Son olarak "Mukadderat" filmindeki "Sultan" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sürer, her rolünde karakterin ruhunu giyinmeyi başarıyor. Kariyerine sığdırdığı 40’tan fazla film ve onlarca diziyle Nur Sürer, Türkiye’nin kültürel belleğinde silinmez bir iz bırakmaya devam ediyor.