Nottingham Forest Newcastle maçı hangi kanalda, Nottingham Forest Newcastle nereden CANLI izlenir?

Ada futbolunun tutkunları, Premier Lig'in son haftalarına girilirken her puanın hayati önem taşıdığı bu dönemde "Nottingham Forest - Newcastle nereden CANLI izlenir?" sorgusunu dijital ortamlarda hız kazandırdı. Hem düşme hattını hem de üst sıraları doğrudan etkileyecek olan bu zorlu 90 dakikanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, başlama saati ve platform bilgilerini sizler için derledik. İşte tarihi City Ground Stadyumu'ndaki büyük kapışmanın canlı yayın detayları...

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in heyecan dolu 36. haftasında oynanacak bu karşılaşma, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) günü gerçekleşecek. Londra’daki Selhurst Park Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadelenin başlama saati 16:00 olarak belirlendi.

MAÇI CANLI İZLE: CRYSTAL PALACE - EVERTON HANGİ KANALDA?

Crystal Palace ile Everton arasındaki bu zorlu kapışma, Premier Lig’in Türkiye’deki resmi yayıncısı beIN Media Group tarafından ekranlara getirilecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için adres:

• beIN Sports 2: Mücadele, yüksek çözünürlük kalitesiyle beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyondan veya dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için erişim detayları şu şekildedir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal

• Yayın; Türksat uydusunun yanı sıra internet üzerinden beIN Connect ve TOD platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecektir.

KRİTİK RANDEVU SELHURST PARK STADYUMU'NDA

Ev sahibi Crystal Palace, kendi seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürmek için Selhurst Park’ta sahaya çıkacak. Konuk ekip Everton ise deplasmanda alacağı puanlarla düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taktiksel mücadelenin ve fiziksel oyunun ön planda olması beklenen bu 90 dakika, Premier Lig tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Ada futbolunun bu keyifli randevusunu kaçırmamak için saat 16:00'da beIN Sports 2 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!