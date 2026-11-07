Nottingham Forest Manchester City maçı hangi kanalda, Nottingham Forest Manchester City nereden CANLI izlenir?

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Nottingham Forest Manchester City maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Nottingham Forest Manchester City maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

NOTTİNGHAM FOREST MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest Manchester City maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTİNGHAM FOREST MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest Manchester City maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Nottingham'daki City Ground'da oynanacak. Maçta Nottingham Forest ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

NOTTİNGHAM FOREST MANCHESTER CİTY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Nottingham Forest Manchester City maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 79. kanaldaki beIN SPORTS 3'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

NOTTİNGHAM FOREST MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Nottingham Forest Manchester City maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 3 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 3 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Nottingham Forest Manchester City maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.