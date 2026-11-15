Norveç Galler maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki maçta 14 Kasım 2026 akşamı Galler'i kendi sahasında 3-1 yendi. Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz bitti; Norveç'in gollerini Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve penaltıdan Erling Haaland attı, Galler'in golü David Brooks'tan geldi.

NORVEÇ GALLER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Norveç'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Anadolu Ajansı'nın maç raporuna göre ilk 45 dakikada gol çıkmadı, skor ikinci yarıda değişti.

GOLLERİ KİM ATTI?

Norveç 59. dakikada Antonio Nusa ile öne geçti. 68. dakikada Haaland'ın pasında Andreas Schjelderup farkı ikiye çıkardı. Galler 79. dakikada Harry Wilson'ın pasıyla David Brooks'un golüyle farkı bire indirdi.

88. dakikada Connor Roberts ceza sahasında Schjelderup'u düşürdü ve hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Haaland, Galler kalecisi Karl Darlow'u ters köşeye yatırdı ve skoru 3-1 yaptı. Haaland maçı bir gol ve bir asistle tamamladı.

MAÇTAN SONRA PUAN DURUMU NE OLDU?

Bu galibiyetle Norveç 5 maçta 6 puana ulaştı. Galler ise 3 puanda kaldı ve Anadolu Ajansı'na göre grupta son sırada bulunuyor. beIN Sports'un maç raporuna göre Galler bu sonuçla grubu ilk iki sırada bitirme şansını kaybetti.

SIRADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Norveç grubun son maçında 17 Kasım 2026 Salı günü Danimarka'ya konuk olacak. Galler ise son maçında Portekiz ile karşılaşacak; beIN Sports'a göre Galler bu maçta alt lige doğrudan düşmekten kurtulmak için puan arayacak.