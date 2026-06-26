2026 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Norveç ile Fransa arasında oynanacak mücadele olacak. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Stale Solbakken'in çalıştırdığı Norveç, turnuvada kritik öneme sahip karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Peki, Norveç Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Fransa hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

NORVEÇ FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Norveç - Fransa karşılaşması, turnuvanın programı doğrultusunda Boston Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa ile Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, Dünya Kupası mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek.

NORVEÇ FRANSA SAAT KAÇTA?

Boston Stadyumu'nda oynanacak Norveç - Fransa mücadelesi, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

NORVEÇ FRANSA HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Norveç - Fransa karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NORVEÇ FRANSA ŞİFRESİZ Mİ?

Norveç ile Fransa arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇA İLİŞKİN RESMİ BİLGİLER

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Norveç - Fransa karşılaşmasına ilişkin öne çıkan bilgiler şu şekilde:

Organizasyon: 2026 Dünya Kupası

Karşılaşma: Norveç - Fransa

Stat: Boston Stadyumu

Başlama Saati: TSİ 22.00

Yayıncı Kanal: TRT 1

Yayın Durumu: Şifresiz

Hakem: Michael Oliver

Fransa Teknik Direktörü: Didier Deschamps

Norveç Teknik Direktörü: Stale Solbakken