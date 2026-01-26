Noa Lang Manchester City maçında oynayacak mı, Noa Lang Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldı mı?

Şampiyonlar Ligi sahnesinde Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray'da gözler kadro tercihlerine çevrildi. Karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek isteyen sporseverler kadar, Noa Lang'in maç kadrosunda yer alıp almadığı da gündemde. Hollandalı oyuncunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilip edilmediği ve Manchester City karşısında süre alıp almayacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City – Galatasaray karşılaşması futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Dev mücadele, şifresiz olarak canlı yayınlanacak ve Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilebilecek.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, TRT 1'e Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca TRT 1 yayını, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebiliyor.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 28 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.



MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mücadele, gecenin en çok takip edilen maçları arasında yer alıyor.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına İngiltere ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Galatasaray, Manchester'da bulunan Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

NOA LANG MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Noa Lang, statü gereği Manchester City maçında forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcu, bu karşılaşma için UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamıyor.

Ancak Galatasaray'ın yoluna devam ederek Play-Off turuna yükselmesi durumunda, Noa Lang bu aşamadan itibaren sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkabilecek.