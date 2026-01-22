Noa Lang kimdir, Noa Lang kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli deneyimler edinen Noa Lang; yaşı, oynadığı mevkiler ve forma giydiği kulüplerle merak ediliyor. Ajax'ta yetişen, ardından farklı liglerde kendini kanıtlayan Hollandalı futbolcunun kariyer yolculuğu, futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor.

NOA LANG KİMDİR?

17 Haziran 1999'da Hollanda'nın Capelle aan den IJssel şehrinde doğan Noa Lang, Surinam kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hollanda pasaportuna sahip olan Lang, küçük yaşlardan itibaren futbola duyduğu ilgiyle öne çıktı. Profesyonel futbol yolculuğunun temellerini Ajax altyapısında atan genç oyuncu, burada aldığı eğitimle modern kanat oyuncusu profilini erken yaşta kazandı. Sol kanatta görev alan Lang, kariyeri boyunca Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyerek önemli deneyimler edindi.

KULÜP KARİYERİNDE YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Futbol kariyerine Jong Ajax'ta başlayan Noa Lang, performansıyla kısa sürede Ajax A Takımı'na yükseldi. 2019 yılında daha fazla süre alması amacıyla FC Twente'ye kiralanan Lang, bu dönemde gelişimini hızlandırdı. Asıl çıkışını ise Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge formasıyla yaptı. Belçika ekibinde geçirdiği süreçte istikrarlı bir grafik çizen Hollandalı futbolcu, 125 resmi karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa vitrinine çıktı.

OYUN STİLİ VE TRANSFER GÜNDEMİ

Surinam kökenli olmasına rağmen Hollanda futbol ekolünde yetişen Noa Lang, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla tanınıyor. Teknik becerisi, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, kanatlarda farklı roller üstlenebiliyor. Skora doğrudan katkı sağlayan oyun tarzı sayesinde Avrupa futbolunda yakından izlenen isimler arasında yer alıyor. Son dönemde Galatasaray ile anılması ise transfer gündemini hareketlendirmiş durumda. Lang'ın geleceğine dair kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.