Noa Lang kimdir? Napoli tribünüyle karşı karşıya gelen eski Galatasaraylı kaç yaşında?

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Napoli, Serie A'da Lazio'yu konuk ettiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuşulan skor olmadı. Lazio'nun önde olduğu ilk yarının son 15 dakikasında Hollandalı Noa Lang topla her buluştuğunda Maradona Stadı ıslıkla doldu ve maçın ardından İtalya'da gündem, oyuncuyla tribün arasında yaşananlara kaydı.

Lang, ıslıklara rağmen Napoli'nin golünde ortayı yapan isim oldu, fakat bu katkı tribünü yatıştırmaya yetmedi. Bu sezon Napoli formasıyla 12 maçta 1 gol ve 2 asisti var. Taraftarın tepkisiyle ilk kez karşılaşmıyor.

NOA LANG NAPOLİ TARAFTARINA NE DEDİ?

Noa Lang, kendisini ıslıklayan Curva A tribününe dönerek "Sizi duyamıyorum" dedi. Bu sözleri maçı takip eden DAZN muhabiri Alessio De Giuseppe aktardı ve hareket, tribündeki tepkiyi daha da büyüttü.

Maç bittiğinde sahadan çıkmak üzere olan Lang'ı takım arkadaşları Curva B'nin önüne götürüp taraftarı selamlamaya ikna etti. Tribünden "Daha fazlasını hak ediyoruz" tezahüratı yükseldi; Lang'ın aleyhine de sesler duyuldu. Teknik direktör Massimiliano Allegri ise oyuncusunun sorumluluk duygusunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

NOA LANG KİMDİR?

Noa Lang, Napoli'de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu. Ajax altyapısından çıktı ama adını asıl Belçika'da, Club Brugge formasıyla duyurdu: 2020-21 sezonunda Club Brugge ile Belçika şampiyonu oldu, aynı sezon Belçika'da yılın genç profesyonel futbolcusu seçildi.

Hollanda Milli Takımı'nda ilk maçına 8 Ekim 2021'de Letonya karşısında çıktı. Milli formayla 19 maçta 3 gol attı. Gollerini Galler, Hırvatistan ve Malta'ya karşı buldu.

NOA LANG KAÇ YAŞINDA?

Noa Lang 27 yaşında. 17 Haziran 1999'da doğdu.

NOA LANG NERELİ?

Noa Lang, Hollanda'nın Capelle aan den IJssel kentinde doğdu. Babası Surinamlı, annesi Hollandalı. Futbola HION'da başladı, ardından Feyenoord altyapısına geçti; 2010'da kısa bir süre Beşiktaş altyapısında oynadıktan sonra aynı yıl Feyenoord'a döndü ve 2013'te Ajax'a gitti.

NOA LANG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Noa Lang profesyonel kariyerine 2017'de Jong Ajax'ta başladı. Ajax A takımında yeterince süre bulamayınca Ocak 2020'de Twente'ye kiralandı. Ekim 2020'de kiralık olarak gittiği Club Brugge, 2021 yazında oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna kattı ve Lang, aynı yıl Belçika Süper Kupası'nı kazanan Brugge'ün gollerinden birini attı.

2023'te kulüp rekoru olan 15 milyon euroluk bedelle PSV'ye geçti. PSV formasıyla 2023 Johan Cruyff Kalkanı'nda galibiyet golünü attı, iki de Eredivisie şampiyonluğu yaşadı. Napoli, 17 Temmuz 2025'te Lang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

NOA LANG GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Noa Lang, 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde satın alma opsiyonu da bulunan bir anlaşmayla Napoli'den Galatasaray'a kiralandı ve sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 19 maça çıkıp 2 gol attı. Sezon sonunda Napoli'ye döndü.