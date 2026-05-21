Türk müzik dünyasında uzun yıllardır güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Niran Ünsal, son dönemde hakkında yürütülen adli bir soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine gelmiştir. Peki, Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında? Niran Ünsal neden gözaltına alındı? Detaylar...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal, Türk müzik sahnesinde uzun yıllardır aktif olarak yer alan ve güçlü sesiyle tanınan bir sanatçıdır. 1990’lı yıllardan itibaren profesyonel müzik kariyerine adım atan Ünsal, özellikle arabesk ve Türk sanat müziği tarzındaki yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sanatçı, kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve single çalışması yapmış, sahne performanslarıyla da dikkat çekmiştir. Müzikal yolculuğu boyunca farklı dönemlerde çeşitli tarzlara yönelmiş olsa da, duygusal yorum gücü ve vokal performansıyla öne çıkmıştır. Televizyon programları ve konser çalışmalarıyla da müzik dünyasında aktif varlığını sürdürmüştür.

NİRAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Niran Ünsal, 1976 yılında doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

NİRAN ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Niran Ünsal hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilere göre süreç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleşmiştir. Soruşturmanın, gelen ihbarlar, dijital materyal incelemeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı şüphelilere yönelik olarak başlatıldığı belirtilmektedir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00 itibarıyla İstanbul’un çeşitli ilçeleri ve Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bazı isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler için yakalama kararı çıkarılmıştır.

Niran Ünsal da yurtdışında olduğu veya adresinde bulunamadığı belirtilen kişiler arasında yer almış ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır.