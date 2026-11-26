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Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'in hayatını kaybettiği haberi gündeme geldi. Yaklaşık 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden sanatçının açıklamasının ardından Nilüfer Keser'in ölüm nedeni, yaşamı, yaşı ve memleketi merak edilmeye başlandı. Peki, Nilüfer Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Keser’in eşi Nilüfer Keser neden öldü? Detaylar...

NİLÜFER KESER NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 26 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Nilüfer Keser'in vefat haberini eşi Mustafa Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sanatçı açıklamasında, 48 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini belirterek eşinin vefat ettiğini bildirdi. Nilüfer Keser'in hangi kanser türü nedeniyle tedavi gördüğüne ilişkin ise kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ NİLÜFER KESER KİMDİR?

Nilüfer Keser, Türk müziğinin tanınan isimlerinden Mustafa Keser'in eşidir. Çift, 1978 yılında evlendi ve yaklaşık 48 yıl süren birlikteliklerinden üç çocukları dünyaya geldi. Nilüfer Keser, yaşamını büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak sürdürdü.

NİLÜFER KESER KAÇ YAŞINDA?

Nilüfer Keser'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

NİLÜFER KESER NERELİ?

Nilüfer Keser'in memleketine ve doğum yerine ilişkin güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Bu konuda sanatçı veya ailesi tarafından yapılmış kamuya açık bir açıklama bulunmadığından, nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

NİLÜFER KESER'İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Mustafa Keser'in yaptığı açıklamaya göre Nilüfer Keser'in cenazesi, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacak.

MUSTAFA KESER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mustafa Keser ile Nilüfer Keser'in 1978 yılında başlayan evliliklerinden üç çocukları bulunuyor. Çift, uzun yıllar süren evliliklerini kamuoyunun ilgisinden uzak yaşamayı tercih etti.