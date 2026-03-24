Nilda Polat kimdir? Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat kaç yaşında, nereli?

Genç yaşına rağmen sosyal medyanın gündeminde sıkça adı geçen Nilda Polat, annesi Dilan Polat ve babası Engin Polat ile bağlantısı nedeniyle merak konusu oldu. Takipçileri, Nilda Polat'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Detaylar haberin devamında…

NİLDA POLAT KİMDİR?

Nilda Polat, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve iş insanı Engin Polat'ın kızıdır. Küçük yaşlardan itibaren TikTok ve Instagram gibi platformlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nilda, sosyal medyanın genç kullanıcılarından biri olarak tanınmaktadır.

NİLDA POLAT KAÇ YAŞINDA?

Nilda Polat, 2011 doğumlu olup 14 yaşındadır.

NİLDA POLAT NERELİ?

Nilda Polat, İstanbul doğumludur; kökeni ise babası Engin Polat'ın memleketi olan Ankara'ya dayanmaktadır.

NİLDA POLAT KİMİN KIZI?

Nilda Polat, annesi Dilan Polat sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi, babası Engin Polat ise iş insanıdır. Kardeşi Milan Efe Polat 2019 doğumludur.