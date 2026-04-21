Nikos Kazancakis’in Zorba adlı eserinde Zorba’nın “Deveci bu türküyü çölde söylermiş” diyerek söylediği türkü hangisidir?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. Nikos Kazancakis’in Zorba adlı eserinde Zorba’nın “Deveci bu türküyü çölde söylermiş” diyerek söylediği türkü hangisidir?

İki Keklik

Eklemedir Koca Konak

Sarı Gelin

Acem Kızı

Cevap: İki Keklik
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Haberler.com
500

Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
Tarihi yapıda tepki çeken halay

2 bin yıllık yapıda skandal görüntüler
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir