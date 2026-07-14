Nihat Kahveci'nin çocuğu var mı, kaç çocuğu var? Nihat Kahveci'nin çocukları kimler?

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından birçok kişi, " Nihat Kahveci'nin çocuğu var mı?" ve " Nihat Kahveci'nin çocukları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı.

NİHAT KAHVECİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Nihat Kahveci'nin toplam dört çocuğu bulunmaktadır.

Eski milli futbolcunun ilk evliliği, 2003-2014 yılları arasında Pınar Kaşgören ile sürmüştür. Bu evlilikten Selin ve Eren adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Nihat Kahveci daha sonra Fulya Sever Kahveci ile evlenmiş, bu evlilikten de Lina ve Alya isimli iki kız çocuğu olmuştur.

Böylece Nihat Kahveci'nin biri erkek, üçü kız olmak üzere toplam dört çocuğu bulunmaktadır.

NİHAT KAHVECİ'NİN ÇOCUKLARI KİMLER?

Nihat Kahveci'nin çocukları şu isimlerden oluşmaktadır:

Selin Kahveci

Eren Kahveci

Lina Kahveci

Alya Kahveci

İlk iki çocuğu, 2003-2014 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Pınar Kaşgören'den dünyaya gelmiştir. Lina ve Alya ise Fulya Sever Kahveci ile yaptığı ikinci evliliğinden olan çocuklarıdır.

LİNA KAHVECİ KİMDİR?

Lina Kahveci, 2019 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, annesi ise Fulya Sever Kahveci'dir. Lina'nın kendisinden küçük Alya adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Lina Kahveci, Ekim 2025'te düzenlenen doğum günü organizasyonuyla 6. yaşını kutlamasıyla da gündeme gelmiştir.

ALYA KAHVECİ KİMDİR?

Alya Kahveci, Nihat Kahveci ile Fulya Sever Kahveci çiftinin küçük kızıdır.

2022 yılında dünyaya gelen Alya, ailenin en küçük çocuğudur. Nisan 2026'da ailesi tarafından düzenlenen "Unicorn" (tek boynuzlu at) temalı doğum günü organizasyonuyla 4. yaşını kutlamıştır.

SELİN KAHVECİ KİMDİR?

Selin Kahveci, Nihat Kahveci'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen büyük kızıdır.

2008 yılında, Nihat Kahveci'nin İspanya'nın Villarreal takımında forma giydiği dönemde İspanya'da doğmuştur.

Selin'in Eren adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Selin, Nihat Kahveci'nin ilk evliliğinden olan en büyük çocuğudur.

EREN KAHVECİ KİMDİR?

Eren Kahveci, Nihat Kahveci'nin ilk evliliğinden olan tek oğludur.

30 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

Anne ve babasının 2014 yılında boşanmasının ardından velayeti annesi Pınar Kaşgören'e verilmiştir. Eren, Nihat Kahveci'nin ilk evliliğinden olan ikinci çocuğudur ve Selin Kahveci'nin kardeşidir.