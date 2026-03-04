Niğde okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Niğde'de okul yok mu, 5 Mart Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 5 Mart Perşembe Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU

Niğde'de Kar Yağışı Uyarısı: Sıcaklıklar Sıfırın Altında

NİĞDE – İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde'de 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Gün içerisinde termometrelerin en yüksek 1°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması ve sıcaklığın -9°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Kar yağışı ihtimalinin gündüz saatlerinde %50 seviyelerinde olacağı kentte, rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 11 mph hızla esecek. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.