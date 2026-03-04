Haberler

Niğde okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Niğde okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "5 Mart Perşembe Niğde'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Niğde Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Niğde'de okul yok mu, 5 Mart Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 5 Mart Perşembe Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU
Niğde'de Kar Yağışı Uyarısı: Sıcaklıklar Sıfırın Altında

NİĞDE – İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde'de 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Gün içerisinde termometrelerin en yüksek 1°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması ve sıcaklığın -9°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Kar yağışı ihtimalinin gündüz saatlerinde %50 seviyelerinde olacağı kentte, rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 11 mph hızla esecek. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Niğde okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler