Niğde okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Niğde genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "5 Mart Perşembe Niğde'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Niğde Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Niğde'de okul yok mu, 5 Mart Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 5 Mart Perşembe Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
NİĞDE HAVA DURUMU
Niğde'de Kar Yağışı Uyarısı: Sıcaklıklar Sıfırın Altında
NİĞDE – İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde'de 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Gün içerisinde termometrelerin en yüksek 1°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması ve sıcaklığın -9°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Kar yağışı ihtimalinin gündüz saatlerinde %50 seviyelerinde olacağı kentte, rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 11 mph hızla esecek. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?
5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.