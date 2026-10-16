Nicola Gheibi kimdir, Nicola Gheibi aslen nereli, Türk mü?

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Nicola Gheibi aslen nereli sorusu, yarışmacının farklı bir isim ve soyadına sahip olması nedeniyle sosyal medyada en çok merak edilen konular arasına girdi. Ancak programın tanıtım bilgilerinde Gheibi'nin mesleği, yaşı, memleketi ve vatandaşlığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı. Yarışmacının hayat hikâyesine dair bilgilerin, bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanması bekleniyor. Nicola Gheibi Beyaz'la Joker'de ne yapacak? Tüm detaylar haberimizde…

NİCOLA GHEİBİ KİMDİR?

Nicola Gheibi, Kanal D'nin yarışma programı Beyaz'la Joker'in 16 Ekim 2026 Cuma akşamki bölümünde yarışacak isimlerden biri. Gheibi, bu akşamki bölümün ilk yarışmacısı olarak Beyazıt Öztürk'ün karşısına geçecek. Programın tanıtım bilgilerinde yarışmacının mesleğine ve kişisel hayatına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

NİCOLA GHEİBİ ASLEN NERELİ?

Nicola Gheibi'nin aslen nereli olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının doğum yeri, yaşadığı şehir ve ailesine ilişkin ayrıntılar, program öncesinde yapılan açıklamalarda yer almadı. Gheibi'nin kendi hikâyesini yarışma sırasında paylaşması halinde bu sorular yanıt bulacak.

NİCOLA GHEİBİ TÜRK MÜ?

Nicola Gheibi'nin Türk olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının isim ve soyadının yabancı kökenli olması, izleyiciler arasında bu sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Ancak tanıtım bilgilerinde Gheibi'nin vatandaşlığına ya da kökenine dair bir açıklama yapılmadı. Bu konudaki ayrıntıların bölüm yayınlandığında ortaya çıkması bekleniyor.

BEYAZ'LA JOKER'DE NE YAPACAK?

Nicola Gheibi, Beyaz'la Joker'de genel kültür sorularını yanıtlayarak ödül basamaklarında ilerlemeye çalışacak. Yarışmacının, özellikle zorlandığı sorularda seçenekler üzerine yaptığı yorumlar ve farklı ihtimalleri değerlendirme biçimiyle programın eğlenceli anlarına imza atması bekleniyor. Beyazıt Öztürk'ün esprileriyle renklenecek bölümde Gheibi'nin sempatik tavırlarının stüdyodakileri ve ekran başındakileri güldürmesi öngörülüyor.

BEYAZ'LA JOKER 16 EKİM YARIŞMACILARI

Beyaz'la Joker'in 16 Ekim bölümünde Nicola Gheibi'nin yanı sıra moleküler biyoloji öğrencisi Hülyanur Bostan, ABD'de baklavacılık yapan ve sosyal medyada "Baklava Uncle" olarak tanınan Hamido Baklava'nın Amerika distribütörü Adnan Yılmaz ve çiftçi Halil Karakuş da yarışacak. Tarkan hayranı olduğu belirtilen Bostan yarışma öncesinde gördüğü bir rüyayı anlatacak, Karakuş ise coğrafya bilgisiyle dikkat çekecek.

BEYAZ'LA JOKER SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beyaz'la Joker'in yeni bölümü 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Erdi Yapım imzasını taşıyan ve sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programın büyük ödülü 3 milyon TL. Bölüm, Kanal D'nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden de izlenebilecek.