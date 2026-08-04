Newport ile Roma arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. "Newport Roma maçı hangi kanalda, Newport Roma nereden CANLI izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanırken, karşılaşmanın canlı yayın kanalı, izleme seçenekleri ve maç saatiyle ilgili tüm detaylar merak ediliyor.

NEWPORT ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Hazırlık maçları kapsamında futbolseverlerin heyecanla beklediği Newport - Roma karşılaşması için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, Rodney Parade Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Newport Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Roma'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacağı mücadele, özellikle İtalyan ekibinin performansını yakından takip eden futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. İşte Newport - Roma maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

NEWPORT ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Newport ile Roma arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, Sgorio YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

NEWPORT ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Newport - Roma hazırlık maçı 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte futbolseverler iki takımın yeni sezon öncesindeki son durumunu yakından takip edebilecek.

NEWPORT ROMA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sgorio YouTube platformu üzerinden maçı internet aracılığıyla şifresiz olarak takip edebilecek. Yayın, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişime açık olacak.

NEWPORT ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, Galler'in Newport kentinde bulunan Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek ve ideal kadrolarını oluşturmak adına sahaya çıkacak. Özellikle Roma'nın teknik ekibinin oyuncuların son durumunu değerlendireceği mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.