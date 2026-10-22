Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın Trabzonspor'a neden 100 milyon lira ödedi?

Papara Park'taki bir locanın bu sezon başında bir yıllık bedeli 2,5 milyon liraydı. Nevzat Aydın, kendi locasını 2040 yılına kadar kullanmak için Trabzonspor'a 100 milyon lira ödedi. Yemeksepeti'nin kurucularından olan iş insanı, bu hafta oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçında da stattaydı.

Maçtan önce sahaya çıkan oyuncuların arasında Aydın'ın oğlu da vardı. Trabzonspor taraftarı olan çocuk, en sevdiği futbolcu Mohamed Salah'ın elini tutarak çıktı.

NEVZAT AYDIN TRABZONSPOR'A NEDEN 100 MİLYON LİRA ÖDEDİ?

Nevzat Aydın, Trabzonspor'a 100 milyon lirayı Papara Park'taki locasının kullanım süresini 2040'a kadar uzatmak için ödedi. Anlaşma, kulübün Mohamed Salah transferinden sonra forma ve kombine satışlarının arttığı yaz döneminde yapıldı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'a göre kulüp, Salah'la sahaya çıkma ayrıcalığını bu ödemenin karşılığında tanıdı. Aydın ise yazın sosyal medyada bu sezon taraftarlara forma dağıtmayacağını açıklamıştı.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, Türkiye'de internetten yemek siparişinin ilk örneklerinden Yemeksepeti'nin kurucu ortağı. Şirketin CEO'luğunu 20 yıl yaptı, bugün melek yatırımcı olarak biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Okul bursuyla gittiği ABD'de San Francisco Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) okudu, ardından İstanbul'a döndü.

Yemeksepeti'ni 2001'de Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi ile birlikte kurdu. 2010-2012 yılları arasında televizyonda yayımlanan Dragon's Den programında yatırımcı jüri üyesiydi. Fortune dergisinin 40 yaş altı 40 kişi listesinde 2013 ve 2015'te ilk sıraya çıktı.

NEVZAT AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Nevzat Aydın 50 yaşında. 8 Mart 1976'da doğdu.

NEVZAT AYDIN YEMEKSEPETİ'Nİ KAÇA SATTI?

Nevzat Aydın ve ortakları Yemeksepeti'ni Mayıs 2015'te Alman Delivery Hero şirketine 589 milyon dolar değerlemeyle sattı. Bu rakam, o güne kadar Türk internet tarihindeki en yüksek değerleme oldu. Satıştan sonra da CEO olarak kaldı ve Delivery Hero yönetiminde görev aldı. 1 Kasım 2021'de CEO'luğu şirketin iş geliştirme yöneticisi Mert Baki'ye devretti.

NEVZAT AYDIN TRABZONSPOR'DA HANGİ GÖREVDE BULUNDU?

Nevzat Aydın, Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetim kurulunda üye olarak görev yaptı. 21 Ekim 2017'de, takım Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilince beş yöneticiyle birlikte istifa etti.

NEVZAT AYDIN ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR?

Nevzat Aydın, Yemeksepeti'nden ayrıldıktan sonra yatırımcılığa ağırlık verdi. Ayrılık e-postasında ailesine ve hayır işlerine daha çok zaman ayırmak istediğini yazmış, yatırım arayan girişimcilere önce kendisine gelmelerini söylemişti. Galata Business Angels'ın kurucu üyelerinden olan Aydın, daha çok internet ve mobil alanındaki girişimlere para koyuyor.