Nev öldü mü, yaşıyor mu? Şarkıcı Nev (Nevzat Doğan) son dakika!

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev’in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, sevenleri “ Nev öldü mü, yaşıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. Şarkıcı Nev hakkında son dakika gelişmeleri ve sağlık durumuna ilişkin detaylar araştırılıyor.

NEV ÖLDÜ MÜ?

Şarkıcı Nev’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçının bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve yoğun bakımda bulunduğu bildirildi. Nev’in hayatını kaybettiğine yönelik doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

NEV ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Evet. Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edildi. Tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen sanatçının entübasyon süreci sonlandırıldı. Nev'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

NEVZAT DOĞAN NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmesinin ardından sanatçı entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

NEVZAT DOĞAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, sanatçıya yönelik tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği bildirildi. Nev'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ve sağlık durumunun takip edildiği aktarıldı.

NEVZAT DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şarkıcı Nev'in entübasyon süreci sona erdi. Ancak 57 yaşındaki sanatçının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ve tıbbi takibi devam ediyor. Nev'in sağlık durumuyla ilgili güncel ve doğru bilgilerin yalnızca menajeri İlker Ercan tarafından paylaşılacağı bildirildi.